FC Schalke 04: Konkurrenz erlebt heftige Abreibung – S04 plötzlich mit dicker Chance

Der FC Schalke 04 ist in der Krise. Seit vier Spielen warten die Knappen auf einen Sieg. Vom Aufstieg redet niemand mehr. Die Gefahr, in die 3. Liga abzurutschen ist deutlich realer. Und jetzt geht es auch noch gegen Hannover 96 (hier mehr dazu).

Die Vorzeichen stehen denkbar schlecht – trotz des neuen Trainers Karel Geraerts. Und dennoch machte sich bei den Fans am Freitagabend etwas Hoffnung breit. Unverhofft kriegt die Mannschaft die Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen.

FC Schalke 04: Konkurrenz erlebt heftigen Abend

Denn mit den Knappen stecken auch Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück ganz tief im Abstiegssumpf. Den beiden mauen Punktausbeuten der beiden Teams ist es zu verdanken, dass S04 nicht schon auf einem direkten Abstiegsplatz hängt.

Und das wird sich auch am Ende des 11. Spieltags nicht ändern. Denn wie es die DFL so wollte, mussten Braunschweig und Osnabrück beide schon am Freitagabend ran. Die jeweiligen Ergebnisse? Desaströs.

Die beiden Konkurrenten des FC Schalke 04 gingen mit 1:4 (Braunschweig gegen Düsseldorf) und 0:4 (Osnabrück gegen Fürth) heftig baden. Damit bleiben sie nicht nur punktetechnisch hinter den Knappen, sondern haben auch jetzt schon das deutlich schlechtere Torverhältnis.

S04 muss Zeichen setzen

So groß die Aufgabe aktuell auch anmutet: Gegen Hannover kann Schalke ein richtiges Zeichen setzen – und zwar in beide Richtungen. Holt man einen Sieg zu Hause, kann man sich vorläufig etwas absetzen. Das Schreckgespenst direkter Abstieg wäre zunächst etwas eingedämmt.

Nach oben hin kann man zwar keinen Platz gut machen, aber immerhin den Abstand verkleinern. Gleich vier Teams sind es, die mit jeweils zwölf Zählern fünf Punkte vor den Knappen liegen. Auf mindestens einen von ihnen könnte man Druck ausüben.

FC Schalke 04: Was plant Geraerts?

Rund eine Woche hatte Karel Geraerts nach einer Debüt-Niederlage Zeit, weitere Erkenntnise über seine Mannschaft zu gewinnen. Was er für den Umschwung plant? Das lässt er bisher offen, kündigt allerdings vielsagend an: Kein Spieler hat seinen Platz sicher.