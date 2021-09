FC Schalke 04: Klub präsentiert Trikot in ungewohnten Farben! Fan-Reaktionen eindeutig – „Unglaublich“

Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Monatelang rätselten die Fans des FC Schalke 04 darüber, wie das dritte Trikot des Klubs in dieser Saison aussehen würde.

Mit der Präsentation ließen sich der FC Schalke 04 und Ausrüster Umbro lange Zeit. Doch nun ist das Shirt in den ungewöhnlichen Farben auf dem Markt – und begeistert die Fans sofort.

FC Schalke 04: SO sieht das neue Trikot der Knappen aus

Mit einem Video, in dem viele Szenen aus der Schalker-Historie gezeigt werden, ließ Schalke am Freitagmorgen die Bombe platzen. Ein Derby-Tor von Salif Sané, ein Elfmetertreffer in der Champions League von Nabil Bentaleb – so geht es in dem Clip immer weiter zurück in der langen Vereinsgeschichte.

Die Aufmachung hat natürlich einen besonderen Hintergrund. Mit dem Design des dritten Trikots kehrt Schalke wortwörtlich zu seinen Wurzeln zurück. Denn auch wenn die Farbgebung im ersten Augenblick komisch anmutet, sind es doch die Gründungsfarben, die der Verein 1904 trug.

Der größte Teil des Shirts ist in Rot gehalten, während die beiden Ärmel Gelb gefärbt sind. Das Schalke-Logo hat seine blau-weiße Farbe allerdings behalten.

+++ FC Schalke 04: HIER will Grammozis jetzt ansetzen – „wichtiges Thema“ +++

„Im Jahr 1904 gründeten Arbeiterkinder im Schatten der Zeche Consolidation einen neuen Fußballverein: Westfalia Schalke der Name, die Vereinsfarben rot und gelb“, erklärt der Verein in einer Mitteilung. „Das neue Ausweichtrikot für die Saison 2021/2022 soll an diese Gründungszeit erinnern.“

FC Schalke 04: Fans reagieren auf das neue Trikot

Bei den Fans kommt die Idee mit dem Retro-Trikot offenbar sehr gut an. In den sozialen Netzwerken sammelten sich schnell haufenweise von Kommentaren. „Gefällt mir persönlich sehr“, schreibt ein User bei Twitter. „Unglaublich“, kommentiert ein anderer mit einem Herz-Emoji.

---------------------------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Miserabler Start für Leihspieler – und plötzlich muss S04 wieder bangen

FC Schalke 04: Risikospiel! Polizei mit dringendem Appell an S04-Fans

FC Schalke 04: Bei S04 einst aussortiert – wechselt ein Ex-Talent jetzt zur Konkurrenz?

------------------------------------------

Auch der von Anhängern sonst so viel gescholtene Ausrüster kommt gut weg: „Für mich das beste Trikot von Umbro bei uns. 10/10“, findet ein Fan. (mh)