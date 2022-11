FC Schalke 04: Star in der Sackgasse – dieser Deal geht nach hinten los

Der FC Schalke 04 hat in den letzten zwei Jahren auf dem Transfermarkt ordentlich zugelangt, eine Vielzahl von Spielern geholt und verkauft. Nicht jeder Deal stellte sich da als Glücksgriff heraus.

So ist es auch bei Dries Wouters. Der Defensivmann hatte beim FC Schalke 04 keine Chancen – und auch das Leihgeschäft bringt bei dem 25-Jährigen nicht den erhofften Aufschwung. Bei S04 dürfte er keine Zukunft haben.

FC Schalke 04: Wouters-Leihe verläuft enttäuschend

2021 kam Wouters ablösefrei vom KRC Genk zum FC Schalke 04. Der Innenverteidiger sollte bei S04 in der 2. Bundesliga für Stabilität in der Defensive sorgen. In der 1. Runde des DFB-Pokal stand er noch in der Startelf, danach kam er aber nur noch auf zwei Einsätze. Schon im Winter entschieden sich S04 und Wouters für eine alternative Lösung.

Per Leihe zog es den Belgier in seine Heimat zum KV Mechelen. Dort läuft es für den 25-Jährigen aber bislang überhaupt nicht nach Plan. Nach zwei Einsätzen fiel er mit einer Wadenzerrung die komplette Rückrunde aus.

In dieser Spielzeit läuft es für Wouters ebenfalls nicht besser. Auf mickrige fünf Einsätze kommt der Belgier, stand zuletzt sogar zwei Mal gar nicht im Kader. Auch in der belgischen Liga scheint Wouters die Kurve nicht zu bekommen. Die erhoffte Leistungssteigerung blieb aus, der Deal zahlt sich bislang noch nicht aus.

Zukunft von Wouters ist ungewiss

Die Leihe läuft noch bis Sommer 2023, der KV Mechelen besitzt eine Kaufoption. Angesichts der wenigen Spielzeit ist es aber eher unwahrscheinlich, dass der belgische Erstligist diese ziehen wird.

Beim FC Schalke 04 besitzt Wouters noch einen Vertrag bis 2024. Im Sommer muss man sehen, wie der Weg des 25-Jährigen weitergeht. Aktuell scheint es so, als wäre Wouters selbst bei einem erneuten Abstieg keine Option für S04.