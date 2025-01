FC Schalke 04: Van Wonderen macht es vor Nürnberg-Spiel offiziell – ER bekommt eine Chance

Der FC Schalke 04 empfängt am Samstagnachmittag (13.00 Uhr) den 1. FC Nürnberg. Im Duell der beiden befreundeten Traditionsvereine geht es für beide Mannschaften um viel – der Abstand zum Tabellenkeller soll ausgebaut werden.

Das Team von S04-Trainer Kees van Wonderen plagen in diesen Tagen allerdings einige Verletzungen. Vor allem der Ausfall einer Stammkraft dürfte vielen Fans des FC Schalke 04 Sorgenfalten bescheren. Nun könnte jedoch die Stunde eines Reservisten schlagen – nutzt er seine große Chance?

FC Schalke 04: Donkor ersetzt Murkin

Dass Derry John Murkin gegen den 1. FC Nürnberg nicht für Königsblau am Start sein wird, hatte sich bereits angedeutet. Der Engländer musste beim vergangenen Spiel in Braunschweig verletzungsbedingt vom Platz. Zunächst war ein langer Ausfall befürchtet worden, der sich später jedoch nicht bestätigte. Dennoch wird Murkin für die Nürnberg-Partie passen müssen, wie Kees van Wonderen nun bestätigt hat.

Seinen Ersatzmann hat der Übungsleiter bereits auserkoren: Anton Donkor wird am Samstag die linke Schalker Seite beackern. Für van Wonderen keine schwierige Entscheidung: „Das ist nicht schwer. Anton wird die Position übernehmen. Wir sind sehr zufrieden über sein Potenzial und was er auch macht, wenn er wir ihm die Zeit geben, um zu spielen. Für ihn ist es eine große Möglichkeit, zu zeigen, was in ihm steckt“.

Murkin vor schneller Rückkehr?

Van Wonderen führt aus: „Er bringt sehr viel Power mit, hat einen starken Körper und ist sehr motiviert. Er hat Potenzial und er braucht die Spielzeit, um sich zu verbessern. Ich freue mich auf seinen Einsatz“. Es ist erst der zweite Startelfeinsatz für den Sommerneuzugang aus Braunschweig, der trotz dessen bereits 16 Pflichtspieleinsätze für S04 auf dem Buckel hat.

Bei Derry John Murkin bahnt sich dagegen eine schnelle Rückkehr an, wie Kees van Wonderen andeutete. Demnach könne der 25-Jährige bereits für das Magdeburg-Spiel (1. Februar) wieder eine Option sein – auch wenn der S04-Coach zur Vorsicht mahnte.