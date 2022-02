FC Schalke 04: Ausgerechnet ER spielte eine Rolle beim Lee-Transfer

In der Saison 1996/97 feierte Schalke 04 den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte. Wir werfen einen Blick zurück auf den Weg zum großen UEFA-Cup-Triumph.

Ein früherer Verantwortlicher des FC Schalke 04 spielte dabei eine entscheidende Rolle: Michael Reschke.

FC Schalke 04: Diese Rolle spielte Michael Reschke

Im Juni 2019 wurde Michael Reschke als Technischer Direktor beim FC Schalke 04 vorgestellt – doch die Zusammenarbeit hielt nicht lange. Schon im November 2020 gab der Verein die Trennung bekannt.

„Letztlich hatten wir eine unterschiedliche Auffassung über die sportliche Zukunft des Vereins“, hieß es damals in der offiziellen Meldung. Hinter den Kulissen soll es damals aber ganz schön gebrodelt haben.

-----------------------------------

Winter-Transfers des FC Schalke 04:

Abgänge: Timo Becker (Hansa Rostock, Leihe), Dries Wouters (KV Mechelen, Leihe)

Zugänge: Marius Lode (ablösefrei), Andreas Vindheim (Sparta Prag, Leihe), Dong-gyeong Lee (Ulsan Hyundai, Leihe)

-----------------------------------

Inzwischen hat Michael Reschke einen neuen Job – er arbeitet als „Head of European Football“ bei der Beraterfirma ICM Stellar Sports. Und wie es der Zufall so will: Dort betreut er auch Schalke Neuzugang Dong-gyeong Lee.

Michael Reschke ist jetzt bei einer Beraterfirma aktiv. Foto: imago images/Kirchner-Media

Bei Sky berichtet Michael Reschke, dass der Transfer ein wenig mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Lee war mit der Nationalmannschaft in Dubai und wurde kurzfristig nach Deutschland eingeflogen.

---------------------------------

Nachrichten zum FC Schalke 04:

---------------------------------

FC Schalke 04: Reschke überzeugt –„Deutliche Bereicherung“

„Schalke hat da sportlich eine sehr interessante Entscheidung getroffen“, erklärte Michael Reschke bei Sky und meint: „Wir sind überzeugt, dass er eine deutliche Bereicherung ist und im Aufstiegskampf eine entscheidende Größe werden kann.“

Am Dienstag ging es für Dong-gyeong Lee übrigens schon wieder zurück nach Dubai, am Dienstagnachmittag geht’s gegen Syrien. Erst nach der Länderspielreise kehrt er zurück. (fs)