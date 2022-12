FC Schalke 04: S04-Star schwärmt von Trainer Reis – „Das größte Plus“ im Abstiegskampf

Thomas Reis soll den FC Schalke 04 vor dem direkten Wiederabstieg in die 2. Bundesliga bewahren. Ende Oktober hat er die Mannschaft übernommen und schon jetzt scheint er die Spieler voll in seinen Bann gezogen zu haben.

Dominick Drexler schwärmt in einem Interview von seinem neuen Trainer und sieht ihn im Abstiegskampf als den großen Trumpf des FC Schalke 04. Der Glaube an den Klassenerhalt ist da.

FC Schalke 04: Trainer Reis ist für Drexler ein großer Faktor

Nur neun Zähler aus 15 Spielen – der FC Schalke 04 steht in der Bundesliga am Tabellenende und muss in der zweiten Saisonhälfte das Ruder rumreißen. Große Hoffnungen steckt man bei S04 in die Erfahrungen von Trainer Thomas Reis. Dass er Abstiegskampf kann, hat er in der Vorsaison beim VfL Bochum eindrucksvoll bewiesen. Er hielt den Aufsteiger in der Bundesliga. Dominick Drexler gab das gleich ein gutes Gefühl.

„Es ist so, dass er die Situation mit einem Aufsteiger in der vergangenen Saison schon mit Bochum hatte. Das hat er in seiner Vita stehen, das wissen wir auch als Spieler. Er hat genau in dieser Konstellation schon mal eine Mannschaft souverän zum Klassenerhalt geführt. Es ist das größte Plus, dass er die Erfahrungen und Momente aus der vergangenen Saison an uns weitergeben kann. Es ist extrem wichtig, dass du als Trainer schon mal in so einer Situation warst. So hast du die Erfahrung und kannst dadurch in verschiedenen Phasen der Saison an verschiedenen Stellschrauben drehen“, sagt Drexler in einem Interview mit dem Portal „Transfermarkt.de“.

Reis habe das System umgestellt, spiele im Zentrum mannorientierte. Das führe dazu dazu, dass Schalke mehr Pressingmomente habe. Drexler erstes Fazit fällt äußerst positiv aus: „In den vier Spielen, seitdem der Trainer da ist, hatten wir ein richtig gutes Momentum. Der Spielstil von Thomas Reis ist darauf ausgelegt, in dieser Liga zu bestehen. Wenn wir das noch mehr verinnerlichen, können wir mit diesem Spielstil, der ja auch sehr zweikampfbetont ist, unsere Fans in der Arena mitnehmen.“

Drexler: „Mannschaft in der Bringschuld“

Jetzt gehe es darum gut aus den Startlöchern zu kommen und den ganzen Verein mitzunehmen. „Die fünf Punkte Rückstand, die wir haben, sind machbar. Mit der Wucht, die der Verein hat, ist eine riesige Chance da, den Klassenerhalt zu schaffen. Ich habe aber auch schon mehrfach gesagt, dass wir als Mannschaft nun in der Bringschuld sind, gute Leistungen zu zeigen und Punkte zu holen“, so Drexler.

Und auch die Fans sind für den 32-Jährigen ein wichtiger Faktor. „Die Fans haben uns in der Hinrunde wirklich geholfen, durch diese nicht einfache Zeit zu kommen. Nach manchen Spielen hätte man gedacht, dass die Stimmung umschlagen könnte, ist sie aber nicht“, sagt der Schalke-Star in dem Interview.

Für den FC Schalke 04 geht’s im neuen Jahr mit einem Auswärtsspiel in Frankfurt (21. Januar) weiter. Am 02. Januar reist S04 für eine Woche ins Trainingslager nach Belek.