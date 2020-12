Ex-Schalke-Coach Domenico Tedesco will Russland verlassen.

FC Schalke 04: Tedesco-Aus in Moskau beschlossen – Rückkehr in die Bundesliga?

Vor etwas mehr als einem Jahr zog es Domenico Tedesco zu Spartak Moskau, spätestens am Saisonende wird er seine Zelte in Russland wieder abbrechen. Der ehemalige Trainer des FC Schalke 04 plant seine Rückkehr nach Deutschland.

Domenico Tedesco ist bei Spartak Moskau zwar äußert erfolgreich, aber das reicht dem Ex-Schalke-Coach nicht. Kehrt er nun sogar wieder zurück in die Bundesliga?

FC Schalke 04: Tedesco wird Moskau verlassen

Seine Arbeit bei Spartak Moskau wird aus der Ferne mit Bewunderung zur Kenntnis genommen, Domenico Tedesco führte Spartak Moskau zurück in die Spitzengruppe der russischen Liga. Aktuell liegt er mit dem Klub aus der russischen Hauptstadt auf Platz drei, sechs Punkte hinter Spitzenreiter Zenit St. Petersburg.

Trotzdem will Domenico Tedesco das Kapitel Russland schon bald beenden. Die Agentur "Tass" berichtet, dass Tedesco dem Eigentümer des Klubs seine Entscheidung mitgeteilt habe. „Das war die schwerste Entscheidung in meiner Karriere“, wird der 35-Jährige zitiert.

Tedescos Gründe: Sehnsucht und Anfeindungen

Der Grund: Tedesco kann seine Familie kaum noch sehen. Wegen der Corona-Pandemie gibt es schon seit dem Frühjahr keinen regulären Flugverkehr mehr zwischen der EU und Russland. „Als ich den Vertrag unterschrieben habe, konnten sie noch zu mir fliegen“, so Tedesco. Die Sehnsucht nach seiner Frau und seiner Tochter ist zu groß.

Aber das ist nicht alles: Zuletzt wurde Tedesco während eines Spiels übel angefeindet. „Mir wurde von der gegnerischen Bank gesagt, dass sei ihr Land und ich solle es verlassen“, berichtete er und sagt weiter: „Wir alle lieben den Fußball. Weder Ausländerfeindlichkeit noch Gewalt haben im Sport und in unserer Gesellschaft etwas zu suchen.“ Beim Spiel gegen FK Sotschi rief ihm der Torwarttrainer Dmitri Borodin zu: „Das ist unser Land.“

Rückkehr in die Bundesliga

Russland wird Tedesco also aller Voraussicht nach spätestens im Sommer 2021 verlassen, dann läuft auch sein Vertrag aus. Möglich wäre dann eine spektakuläre Rückkehr in die Bundesliga. Am Saisonende werden bei den kriselnden Teams sicher Plätze frei. Aktuell wären Vereine wie Mainz oder der 1. FC Köln interessant.

Am Freitag entließ dann auch noch der FC Schalke 04 Manuel Baum, dort übernimmt nun Huub Stevens für zwei Spiele, anschließend soll ein Nachfolger bekannt gegeben werden. Dass Tedesco kurzfristig bei seinem alten Verein anheuert ist aber so gut wie ausgeschlossen. (fs)