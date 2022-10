FC Schalke 04: Wilde Spekulationen – war Tedesco der Grund für das Schröder-Aus?

Beim FC Schalke 04 überschlugen sich am Mittwoch (26. Oktober) die Ereignisse. Sportdirektor Rouven Schröder hat hingeworfen, der „Architekt des Aufstiegs“ verlässt S04 vor Vertragsende.

Am Abend folgte dann die Meldung: Thomas Reis wird neuer Schalke-Trainer und wurde am Donnerstag (27. Oktober) vorgestellt werden. Über das plötzliche Aus von Rouven Schröder wurde aber weiter fleißig spekuliert, wilde Gerüchte machten die Runde.

FC Schalke 04: Wirbel um Tedesco-Gerüchte

Rouven Schröder soll mit Ex-Schalke-Coach Domenico Tedesco verhandelt haben, die Schalke-Bosse stellten sich quer, es kam zum Zoff und Schröder warf hin. So war gestern Abend plötzlich der Tenor der Schalker Community bei Twitter. Sogar ein Bild von einem Wagen, der angeblich Tedesco gehört, in einer Tiefgarage in Gelsenkirchen wurde geteilt.

Ausgelöst wurden die Spekulationen vom deutschen Youtuber Simon Schildgen alias „GamerBrother“ (1 Mio. Abonnenten). Er ist großer Schalke-Fan und saß zuletzt sogar im Sport1-Doppelpass. Immer wieder zeigt er sich in den sozialen Netzwerken mit S04-Kickern.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem Stream am Mittwochnachmittag erklärte „GamerBrother“, er habe aus einer Quelle, der er sehr vertraue, erfahren, dass Schröder mit Tedesco verhandelt habe. Die Gespräche sollten sogar schon weit fortgeschritten gewesen sein, nur die S04-Boss stellten sich quer, wollten das Geld nicht bezahlen.

Tedesco-Gerüchte nicht ganz aus der Luft gegriffen

Nach Informationen der Kollegen von der „WAZ“ soll Tedesco tatsächlich auf einer anfänglichen Liste, zu ernsthaften Gesprächen sei es aber nie gekommen. Der 37-Jährige habe sofort signalisiert, dass er trotz großer Sympathie andere Pläne habe.

Mehr News:

Faktoren wie sportliche Ambitionen, mehrere Co-Trainer und auch das Gehalt sollen Gründe gewesen sein, wieso es zwischen Tedesco und Schalke gar nicht erst zu ernsthaften Verhandlungen gekommen ist.

Damit ist die kurze Aufruhr wohl auch wieder erledigt. Tedesco ist bei vielen Fans nach wie vor der Wunschkandidat. Seine Entlassung 2019 haben viele noch immer nicht so wirklich verdaut.