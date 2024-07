FC Schalke 04 macht Ankündigung – Fans flippen aus: „Ich habe so Bock“

Beim FC Schalke 04 ist die Stimmung gut und die Vorfreude auf die neue Saison riesig. Mit seinen Transfers und der neuen offenen Kommunikation haben die Königsblauen bei den Fans wieder etwas ausgelöst.

Und der FC Schalke 04 macht nun mit einer Ankündigung weiter. Es wird eine Dokumentation von dem Trainingslager geben. Das lässt die S04-Anhänger ausflippen.

FC Schalke 04 kündigt Doku an

„Die Saison 2024/2025 steht bevor! Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit neigt sich dem Ende entgegen. Wenn am Samstag (3.8.) um 20.30 Uhr in der VELTINS-Arena der Anpfiff des Spiels gegen Eintracht Braunschweig ertönt, liegen sechs Wochen intensiver Arbeit auf dem Platz hinter den Königsblauen. Wir waren mit der Kamera ganz nah dran und haben die Mannschaft auf und neben dem Platz begleitet. Hier gibt’s einen ersten Vorgeschmack auf das, was euch erwartet. Bald mehr – bleibt dran!“, schreibt Schalke auf seinem Youtube-Kanal zum neusten Video-Upload.

In dem zweieinhalbminütigen Clip wird klar, was die Fans erwartet: Das TV-Team des FC Schalke 04 hat offenbar im Trainingslager in Mittersill häufig die Kamera draufgehalten und Interviews mit Spielern und dem Trainer Karel Geraerts gespielt. Alles deutet auf eine Dokumentation hin, die interessante Einblicke in die Vorbereitung bietet.

„Schalke macht richtig Bock“

Bei den Fans des FC Schalke 04 löst diese Ankündigung eine große Freude aus. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Ihr seid sowas von geisteskrank in letzter Zeit. Weiter so!!!“

„Schalke macht richtig Bock aktuell, danke!!!“

„Ich habe so Bock. War das geil!“

„Ich bin so gehyped auf die neue Saison! Auf geht‘s Schalke Kämpfen und Siegen!“

„Also Schalkes Youtube-Kanal ist schonmal erstklassig! Freu mich schon auf die Dokumentation!“

Wann die Dokumentation veröffentlicht wird, hat der FC Schalke 04 bislang noch nicht verraten. Am 3. August startet Königsblau gegen Eintracht Braunschweig in die neue Saison.