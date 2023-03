FC Schalke 04: Gerüchte um Comeback – Ex-Trainer bald wieder an der Seitenlinie?

Seit seiner Entlassung beim FC Schalke 04 am 06. März 2022 steht Dimitrios Grammozis ohne Job da. Hier und da wurde der Ex-S04-Coach schon gehandelt, jetzt könnte eine heiße Spur zum Zweitligisten Hansa Rostock führen.

Der Kellerkind der 2. Bundesliga hat seinen Trainer Patrick Glöckner am Montag (20. März) entlassen. Als erster Kandidat für seine Nachfolge wird Ex-Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis gehandelt.

FC Schalke 04: Grammozis bei Hansa Rostock im Gespräch

Nach nur zehn Spielen ist für Patrick Glöckner (2 Siege, 2 Remis, 6 Niederlagen) bei Hansa Rostock schon wieder schon Schluss. Einen Tag nach der 2:5-Pleite verkündeten die Hanseaten die Entlassung ihres Trainers.

+++ FC Schalke 04: Trainer-Hammer bahnt sich an – S04 schaut ganz genau hin +++

„Nach nur einem Sieg in den vergangenen acht Spielen der Rückrunde und angesichts der aktuellen Tabellensituation braucht es nun schnellstmöglich eine Kurskorrektur, um den Klassenerhalt nicht weiter in Gefahr zu bringen“, teilte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen mit. „Wir müssen dringend wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und werden dieser Aufgabe alles unterordnen. Dazu gehört selbstverständlich auch eine ehrliche Analyse der vergangenen Wochen und Monate – aller handelnden Personen.“

Wird Dimitrios Grammozis neuer Trainer von Hansa Rostock? Foto: IMAGO / Revierfoto

Die Ostsee-Zeitung bringt als möglichen Nachfolger Dimitrios Grammozis ins Gespräch. Nach Informationen der „WAZ“ soll es aber noch keinen Kontakt zwischen Grammozis und Hansa Rostock gegeben haben.

Grammozis Vertrag bei Schalke aufgelöst

Grammozis trainierte vom März 2021 bis März 2022 den FC Schalke 04 und stand bis zuletzt noch auf der Gehaltsliste der Königsblauen. Im März 2023 soll der Vertrag von Grammozis bei S04 nun aber aufgelöst worden sein. Der 44-Jährige wäre also für einen neuen Job zu haben.

Mehr News:

Bei Hansa Rostock wartet auf ihn Abstiegskampf pur. Die Hanseaten stehen nach dem 25. Spieltag auf einem Abstiegsrang und sind stark gefährdet. Die Trendwende muss her. Nach der Länderspielpause trifft Hansa Rostock auf den 1. FC Magdeburg – vielleicht steht Grammozis dann schon an der Seitenlinie.