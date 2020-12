FC Schalke 04: Dieser Anblick ist für die S04-Fans nicht zu ertragen

Gelsenkirchen. Wie konnte der FC Schalke 04 nur so plötzlich und beispiellos in sich zusammenfallen? Diese Frage stellen sich die Fans des Revierklubs immer wieder.

Es ist der 3. Dezember 2020, der FC Schalke 04 steckt so tief im Abstiegssumpf wie seit Jahrzehnten nicht. Noch vor einem Jahr sah alles ganz anders aus.

FC Schalke 04: Vor einem Jahr war S04 noch Dritter

Ein Anblick, bei dem jedem S04-Fans sofort zum Heulen zumute ist: Vor einem Jahr war Königsblau noch auf Champions-League-Kurs.

Das Schalke-Team feiert mit den Fans den Sprung auf Platz 3. Was eine Ewigkeit her zu sein scheint, war in Wirklichkeit vor genau einem Jahr. Foto: imago images/RHR-Foto

Die Tabelle der Bundesliga zeigt den Absturz schonungslos deutlich. Am 3. Dezember 2019 waren die Knappen noch Dritter.

Schalke bejubelt Sieg gegen Union – den drittletzten bis heute

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen Union Berlin am 13. Spieltag blieb die Elf von David Wagner zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen, zog durch die anschließende Niederlage der Bayern gegen Leverkusen (1:2) am Rekordmeister vorbei (!!).

Für die Fans des FC Schalke 04 hört sich das heute an wie eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten. Denn was dann passierte, ist nicht weniger als ein königsblauer Alptraum.

Auf den Sieg gegen die Eisernen folgten bis heute nur noch zwei weitere Liga-Erfolge. Nach einem 1:0 gegen Eintracht Frankfurt (15. Dezember) und dem 2:0-Sieg zum Rückrunden-Auftakt gegen Gladbach riss ein Faden, den man in Gelsenkirchen seither verzweifelt zu flicken versucht.

S04-Fans weinen beim Blick auf die Tabelle vor einem Jahr

365 Tage nach dem umjubelten Heimsieg gegen Berlin, Benito Raman und Suat Serdar trafen, steht Schalke trostlos auf dem letzten Tabellenplatz. Seit 25 Spielen ohne Sieg, taumeln die Knappen dem Abstieg entgegen.

Was den S04-Fans bleibt, ist die schöne Erinnerung an die starke Hinrunde 2019. Doch bei diesem Gedanken dürften so manchem Anhänger schon wieder die Tränen in die Augen schießen. (dso)