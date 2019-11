FC Schalke 04: Diese entscheidenden Worte gibt Wagner den Spielern vor dem Derby mit auf den Weg

Gelsenkirchen. Am Samstag ist es endlich wieder so weit: Im Revierderby empfängt der FC Schalke den ungeliebten Nachbarn Borussia Dortmund.

Für David Wagner ist es das erste Derby als Trainer der Königsblauen. Der 48-Jährige hat in den vergangenen Tagen bereits zu spüren bekommen, was Samstagnachmittag in der Partie zwischen Schalke und Dortmund auf dem Spiel steht.

FC Schalke 04: Wagner brennt aufs Derby

„Bei uns allen hat zu Beginn der Woche schon die Vorfreude und Emotionalität eingesetzt“, verrät Wagner. „Die Vorfreude ist da, klar – extremst sogar. Es ist nun mal mein erstes Derby in der Bundesliga.“

Gleichzeitig warnt der S04-Coach: „Emotionen sind top und vor allem in einem solchen Spiel natürlich enorm wichtig. Der Fokus sollte allerdings immer im Mittelpunkt bleiben in diesem Spiel.“

Wagner weiter: „Es geht darum, sich von den Emotionen freizumachen. Es geht darum, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Wir wollen uns auf die Inhalte fokussieren, die wichtig sind – insbesondere bei eigenem Ballbesitz, aber auch natürlich, wie wir das Ganze verteidigen wollen.“

David Wagner steht vor seinem ersten Derby als Trainer des FC Schalke. Foto: imago images/Jan Huebner

Schalke will an der Liga-Spitzengruppe dranbleiben

Abgesehen von der fußballerischen Vorherrschaft im Ruhrgebiet geht es für Schalke am Samstagnachmittag auch darum zurück in die Erfolgsspur zu finden. Nach dem starken Saisonstart gab es in den beiden vergangenen Ligaspielen gegen Köln (1:1) und in Hoffenheim (0:2) nur einen Punkt. Mit einer Derby-Pleite könnte Schalke weiter ins graue Mittelmaß der Liga abrutschen.

Viel Zeit zu verschnaufen bleibt Schalke nach dem Derby nicht. Am Dienstag sind die Königsblauen bereits in der 2. Pokalrunde bei Arminia Bielefeld zu Gast. 2011 erreichte Schalke zum bisher letzten Mal das Finale des DFB-Pokal. Daran wollen die Schalker in diesem Jahr etwas ändern. Ein Sieg beim Überraschungsteam der 2. Bundesliga soll ein weiterer Schritt Richtung Berlin werden.