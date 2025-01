FC Schalke 04 stinksauer – DFL-Entscheidung lässt Klub und Fans vor Wut schäumen

Der FC Schalke 04 hatte mit harten Bandagen gekämpft, am Ende steht jedoch eine Niederlage. Die Forderungen für eine Umverteilung der TV-Gelder ist nahezu komplett verpufft.

Mehr Geld für fanstarke Traditionsklubs wollte der FC Schalke 04 bei der Vermarktung der TV-Rechte. Es ging um Millionen. Doch trotz aller Mühen wurde nun beschlossen: Der Anteil im Verteilerschlüssel bleibt bei mickrigen 3 Prozent.

FC Schalke 04: Pleite bei Kampf um TV-Gelder

Die TV-Rechte für die Saisons 2025/26 bis 2028/29 sind neu vergeben. Nun ging es beim Ligaverband darum, wie das Geld an die Vereine verteilt wird. Mehr als 4 Milliarden Euro schüttet die DFL in dieser Rechteperiode an die 36 Profi-Vereine aus. Nach welchem Schlüssel war Bestandteil einer hitzigen Diskussion in den letzten Monaten.

Einige abgestürzte Klubs forderten mehr Berücksichtigung des Fan- und Medieninteresses bei der Verteilung der TV-Gelder. Vorneweg: Schalke. Finanziell schwer angeschlagen und im Mittelmaß der 2. Bundesliga versunken, spielt Königsblau noch immer Woche für Woche vor ausverkauftem Haus und ist auch im Fernsehen ein Quoten-Garant. Das solle sich auch in den TV-Erlösen widerspiegeln, forderten die Vereinsbosse (hier mehr).

Keine Umverteilung der Medienerlöse

Ein Ruf, der verhallte. Am Montag verkündete die DFL: Es wird keine Neuverteilung der Medienerlöse geben. Künftig fließen Faktoren wie TV-Reichweiten und Vereinsmitglieder zwar in die Verteilung ein. Der Anteil der „Fan- und Medienrelevanz“ bei der Ausschüttung bleibt aber bei mickrigen 3 Prozent. Auch die anderen Faktoren Gleichverteilung (50 Prozent), Leistung (43) und Nachwuchs (4) bleiben gleich.

Ebenfalls bitter für den FC Schalke 04: Auch das Verhältnis zwischen 1. und 2. Bundesliga bleibt unangetastet. Trotz der fraglos wachsenden Attraktivität des Unterhauses bekommt die zweite Liga nur ein Fünftel der Erlöse. Vier Fünftel gegen in die Bundesliga. Eine Niederlage auf ganzer Linie, die beim S04 für viel Frust und Unverständnis sorgen dürfte.