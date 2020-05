Kommt es für den FC Schalke 04 in Zukunft zu einem Stadion-Wechsel?

FC Schalke 04: Heimspiele nicht in der Veltins-Arena? DFL schockt mit drastischem Plan

Gelsenkirchen. Ein Heimspiel des FC Schalke 04, dass nicht in der Veltins-Arena ausgetragen wird? Eigentlich unvorstellbar.

Doch die DFL plant eine Änderung in ihrer Satzung, durch die das möglich werden könnte. Der FC Schalke 04 und die restlichen Profi Vereine sollen in einer Videokonferenz über die Änderungen abstimmen.

FC Schalke 04: DFL will Spielorte bei zwingenden Gründen verlegen können

Wie der „Kicker“ unter Berufung auf vorliegende Beschlussentwürfe berichtet, soll bei der nächsten Mitgliederversammlung der DFL mit allen 36 Profivereinen eine Reihe an Satzungsänderungen beschlossen werden.

Unter den bereits ausgearbeiteten Beschlüssen sorgt ein Punkt besonders für Aufregung. Für den Rest der aktuellen Spielzeit will sich die DFL das Recht einräumen, in Ausnahme-Situationen kurzfristig den Spielort einzelner Partien zu ändern.

Die DFL um Boss Christian Seifert will sich mehr Macht zusichern. Foto: imago images/Martin Hoffmann

Laut „Kicker“ heißt es in dem Beschlussentwurf wörtlich: „In der Spielzeit 2019/20 kann der DFL e.V. aus übergeordneten zwingenden rechtlichen, organisatorische und/oder sicherheitstechnischen Gründen kurzfristig anordnen, dass ein Spiel in einem anderen Stadion auszutragen ist.“

Bedeutet: Sollte es zum Beispiel für die Geisterspiele in der Veltins-Arena Bedenken bezüglich der Sicherheit oder anderen organisatorischen Punkten geben, könnte die DFL eigenmächtig einen neuen Spielort für die Partie auswählen.

DFL übernimmt Kosten – vorausgesetzt Vereine tragen nicht die Schuld

Auch alle anderen Profivereine sind von der Änderung betroffen. Die DFL würde bei einem solchen Szenario die anfallenden Mehrkosten übernehmen – vorausgesetzt, der Verein trägt nicht Verantwortung für den Spielorts-Wechsel.

„Sofern keinen der beteiligten Klubs ein Verschulden an dem Wechsel des Stadions trifft, trägt der DFL e.V. die durch den Stadionwechsel entstandenen Mehrkosten für die Austragung des Spiels“, heißt es in dem Punkt weiter.

------------

Top Sport-News des Tages:

Borussia Dortmund: Kurios! BVB verrät ungewollt Details über seine Derby-Aufstellung

FC Schalke 04: Plötzliche Wende bei Nübel! Jetzt zeichnet sich ab, dass…

Formel 1: Sebastian Vettel verlässt Ferrari – DIESE vier Optionen hat er jetzt

------------

Am Donnerstag sollen die Vereine über die Satzungsänderung abstimmen. Das erste Geisterspiel in der Veltins-Arena steigt in der kommenden Woche. Dann trifft Schalke 04 auf den FC Augsburg.