FC Schalke 04: Das Warten hat ein Ende! DFL-Entscheidung endlich offiziell

Viele Fußballfans bereiten sich schon Wochen, wenn nicht sogar Monate, auf ein Auswärtsspiel vor. Die Planungen sind sehr wichtig, weshalb die Anhänger immer auf die zeitgenauen Terminierungen warten müssen. Für die Profiklubs in Deutschland hat das Warten jetzt ein Ende. Die Fans des FC Schalke 04 freuen sich.

Denn nun stehen auch die Terminierungen der Spieltage 8 bis 14 für den FC Schalke 04 fest. Der Revierklub spielt zweimal an einem Freitag, einmal an einem Sonntag und viermal an einem Samstag.

FC Schalke 04: Warten hat ein Ende!

Nach den Ansetzungen für die 2. DFB-Pokal-Runde hat nun die DFL die Terminierungen für die Liga-Partien verkündet. Nach langem Warten können die Fans des FC Schalke 04 nun endlich die nächsten Pflichtspiele notieren. Dabei geht es um die Ansetzungen der Spieltage 8 bis 14.

Am 8. Spieltag empfängt der S04 zum Top-Spiel Hertha BSC. Anstoß ist am 5. Oktober (Samstag) um 20.30 Uhr in der Veltins Arena. Anschließend geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Karel Geraerts zum Auswärtsspiel nach Hannover (19. Oktober, 13 Uhr). Traditionell reisen mehr als 10.000 Schalke-Fans nach Niedersachsen, um sich die Partie ihrer Mannschaften anzuschauen.

Anschließend gastiert Greuther Fürth am 26. Oktober (13 Uhr) in Gelsenkirchen. Danach steht das DFB-Pokal-Spiel beim FC Augsburg (29. Oktober, 18 Uhr) an. Die englische Woche wird abgerundet mit dem Auswärtsspiel am 1. November (Freitag, 18.30 Uhr) bei Aufsteiger SSV Ulm.

Ansetzungen der Spieltage fix!

Eine kurze Verschnaufpause gibt es dann für Kenan Karaman und Co. Der FC Schalke 04 begrüßt nämlich neun Tage später den SSV Jahn Regensburg in die Veltins-Arena (10. November, 13.30 Uhr). Danach steht die zweite Länderspielpause der Saison an.

Nach den Länderspielen kommt es am 23. November um 20.30 Uhr zu einem Hammer: das Traditionsduell zwischen dem Hamburger SV und Schalke. In den vergangenen Jahren musste Königsblau sich stets den Hanseaten geschlagen geben.

Nur eine Woche später findet dann das nächste Mega-Spiel an. Der 1. FC Kaiserslautern reist am Freitagabend (29. November, 18.30 Uhr) nach Gelsenkirchen. Ticketinfos für Fans der Königsblauen werden rechtzeitig vorab auf schalke04.de sowie auf den Social-Media-Kanälen des Vereins bekanntgegeben.