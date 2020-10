FC Schalke 04: Bizarrer Pokal-Streit – DFB gibt neuen Austragungstermin bekannt

Schalke 04 und der DFB-Pokal. Mit dieser Verbindung gibt es in diesem Jahr bisher nur Probleme. Dabei sind die Schalker gänzlich unverantwortlich, sondern lediglich der leidende Zuschauer.

Weil sich zwei bayrische Vereine um den Platz des FC-Schalke-04-Gegners streiten, hat der DFB nun wenigstens bekannt gegeben, wann die Partie stattfinden soll.

FC Schalke 04: 1. Runde Anfang November – mutmaßlich

Es war ein bizarres Vorgehen, das es so noch nicht gegeben hatte. Eigentlich sollte Schalke 04 Im September in der ersten Runde des Pokals gegen den 1. FC Schweinfurt 05 antreten. Jedoch legte Türkgücü München kurzfristig Einspruch gegen die Spielberechtigung der Schweinfurter ein – und bekam Recht.

Das Spiel wurde abgesetzt, seitdem tobt ein Streit zwischen Schweinfurt, Türkgücü und dem bayrischen Fußball-Verband. Zum Hintergrund: Die Knappen bekamen als Gegner den stärksten Amateur-Vertreter des BFV zugelost.

Als die Regionalliga-Saison in Bayern abgebrochen wurde, war das Türkgücü. Anders als in allen anderen Regionalligen wurde die Saison in Bayern aber nicht abgebrochen. Der ursprüngliche Spitzenreiter Türkgücü wurde dennoch als Aufsteiger in die dritte Liga gemeldet.

Aus BFV-Sicht waren die Münchener daher nicht mehr für den DFB-Pokal berechtigt und meldeten stattdessen die Schweinfurter. Seit dem erfolgreichen Einspruch vor Gericht läuft die Verhandlung darüber, wer denn nun gegen die Königsblauen antreten darf.

Während in dieser Frage noch keine Klarheit herrscht, hat der DFB nun immerhin das neue Spieldatum angegeben. Schalke 04 sollte sich am 3. oder 4. November jedenfalls frei nehmen. Je nachdem, wann der BVF seinen endgültigen Teilnehmer meldet findet an einem dieser beiden Daten die 1. Pokalrunder der Schalker statt. Anpfiff wird in jedem Fall um 16.30 Uhr sein.

Schalke will aus der Krise raus

Für Schalke 04 – die als Bundesligist eigentlich als Favorit gelten – ist es vielleicht von Vorteil, dass die erste Runde so spät stattfindet. Seit Beginn des Jahres laufen die Königsblauen ihrer Leistung und ihren Ansprüchen hinterher.

Manuel Baum hat aktuell in der Länderspielpause genügend Zeit, um auf den Tournaround hinzuarbeiten. Im November könnte Schalke dann den Einzug in die zweite Runde schaffen. Nur gegen wen, das steht immer noch aus.