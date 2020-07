FC Schalke 04: Chaos bei Pokal-Auslosung! Darum hat S04 das komplizierteste Los erwischt

Gelsenkirchen. Die DFB-Pokal-Auslosung der 1. Hauptrunde der neuen Saison war eine ganz besondere – auch für den FC Schalke 04. Weil diverse Teilnehmer noch nicht feststanden, waren viele der Loskugeln schlicht Platzhalter.

Der FC Schalke 04 erwischte den Gegner „Bayrischer FV Bester Amateurverein RL Bayern“. Warum sich dahinter das komplizierteste Los verbirgt und welchen Verein es dem S04 am Ende bescheren könnte, erfährst du hier.

FC Schalke 04: Jede Menge Fragezeichen bei den möglichen Gegnern

Die Auslosung am Sonntag fand unter besonderen Vorzeichen statt. Weil wegen der Corona-Pandemie die Pokalwettbewerbe der einzelnen Landesverbände verschoben wurden, stand ein Großteil der teilnehmenden Amateurvereine noch nicht fest.

So schnitt Schalke in den letzten Jahren im Pokal ab:

19/20: Viertelfinale (0:1 gegen Bayern München)

18/19: Viertelfinale (0:2 gegen Werder Bremen)

17/18: Halbfinale (0:1 gegen Eintracht Frankfurt)

16/17: Viertelfinale (0:3 gegen Bayern München)

15/16: 2. Runde (0:2 gegen Borussia Mönchengladbach)

Beim FC Schalke 04 kam dann noch eine weitere Besonderheit hinzu. Den Königsblauen wurde kein Pokalsieger zugelost, sondern der zweite Startplatz des Bayrischen Fußballverbandes. Dieser wird als bester Amateurverein in der Regionalliga Bayern ermittelt.

Türkgücü München steht als Aufsteiger fest, darf aber nicht im Pokal ran. Foto: imago images/Passion2Press

Und dort wartet ein weiteres Problem. Anders als andere Amateurligen, gedenkt der Verband die Regionalliga Bayern zu Ende zu spielen. Da Türkgücü München bereits als Aufsteiger feststand, wurde der Verein für die Fortsetzung aus der Wertung genommen, damit Türkgücü sich auf die Teilnahme in der dritten Liga vorbereiten kann.

Das hat aber auch zur Folge, dass die Münchener eben nicht als bester Amateurverein Bayern gewertet werden. Nach aktuellem Stand wird diese Ehre dem 1. FC Schweinfurt zuteil. Die Schweinfurter liegen mit 44 Punkten nun auf dem ersten Platz. Wann die Saison fortgesetzt wird, ist noch offen.

Meldedatum entscheidet über den Teilnehmer

Entscheidend für den potentiellen Gegner des FC Schalke 04 wird das Meldedatum des DFB. An diesem Datum müssen die Landesverbände angeben, welche Mannschaft sie im DFB-Pokal vertritt. Sollte die Regionalliga Bayern bis dahin wieder aufgenommen worden sein und sich etwas am Tabellenbild ändern, würde sich auch der Gegner der Knappen nochmal ändern.

Der Finaltag der Amateure findet in diesem Jahr am 22. August statt. Danach werden die allermeisten Teilnehmer am DFB-Pokal feststehen. Die (bisher unbekannte) Meldefrist für die Verbände dürfte kurz dahinter liegen. Dann weiß auch Schalke 04 endlich, wohin es in der ersten Runde geht. (mh)