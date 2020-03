FC Schalke 04: Derby ohne Fans? Amine Harit reagiert deutlich!

Gelsenkirchen. Den ganzen Tag warteten Fans des FC Schalke 04 und des ungeliebten Revierrivalen Borussia Dortmund auf Klarheit. Findet das Derby am Samstag wie geplant statt? Wird es zum Geisterspiel? Oder kommt es sogar zur Absage?

Schalke-Offensivmotor Amine Harit äußerte sich deutlich zu einem möglichen Geisterspiel.

FC Schalke 04: Harit mit deutlichem Statement zu Geisterspiel-Derby

Auf Twitter reagierte Harit auf einen französischen Bericht, der besagt, dass das Revierdeby „hinter verschlossenen Türen“ abgehalten werden könne. Wortlos kommentierte Harit den Beitrag mit sieben Emojis, die sich eine Hand vor das Gesicht halten, dem sogenannten „Facepalm“.

Der gesamte 26. Bundesliga-Spieltag und damit auch das Revierderby zwischen S04 und dem BVB stand wegen der schnellen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus auf der Kippe. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte empfohlen, wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als tausend Besuchern abzusagen und dafür aus der Landespolitik in NRW Unterstützung zugesichert bekommen.

Der Geschäfsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), Christian Seifert, zeigte sich vor Bekanntgabe einer Entscheidung bereits wenig optimistisch. „Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch“, so Seifert gegenüber „Bild live“. Mit einer endgültigen Entscheidung wird spätestens am Dienstagmorgen gerechnet. Alle aktuellen Entwicklungen zu den Auswirkungen des Coronavirus auf die Bundesliga bekommst du >>>hier<<<.

Ein Geisterspiel im Revierderby wäre ein Novum. Wegen des straffen Zeitplans sind Spielabsagen aber nur schwer denkbar. Bis zur Europameisterschaft im Sommer ließen sich nur schwierig potenzielle Nachholtermine finden.