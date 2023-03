FC Schalke 04: Derby auf Augenhöhe? Ex-S04-Trainer staunt nicht schlecht – „Niemals gedacht“

Es wird ernst im Pott. Der Tag der Tage steht vor der Tür. Samstagabend, Flutlicht, Revierderby – und dann treffen auch noch zwei der formstärksten Bundesligamannschaften aufeinander. Das hätte man sich beim FC Schalke 04 vor Kurzem auch nicht zu träumen gewagt.

So gehen die Knappen jedoch mit einer großen Portion Selbstvertrauen in das Duell mit dem ungeliebten Rivalen. Mitfiebern wird auch der ehemalige Torwart- und Co-Trainer des FC Schalke 04, Holger Gehrke. Er zeigt sich von der Entwicklung tief beeindruckt.

FC Schalke 04: „Man merkt das Knistern“

Gehrke hat eine ausgeprägte königsblaue Vergangenheit. Zweimal war er Torwart-Trainer von S04 (1999-2000 und 2012-2014). Zu Beginn des Jahrtausends stieg er unter Huub Stevens sogar zum Co-Trainer auf. Doch das ist noch nicht alles. Als Spieler, er war natürlich Keeper, spielte er ebenfalls zwei Jahre für den FC Schalke 04.

Der heute 62-Jährige ist also einer, der weiß, wie sich Derby-Stimmung anfühlt. „Das fängt ja schon dann alles in der Woche vor dem Derby an. Man merkt das Knistern, man merkt das Kribbeln, man merkt die Unruhe bei den Fans. Jeder spricht über das Revierderby“, berichtet er im Gespräch mit DER WESTEN.

S04 überrascht alle

Dass der FC Schalke 04 plötzlich zu einer unschlagbaren Mannschaft mutiert ist, macht die Begegnung mit dem BVB noch spannender. Zumal viele den Klub schon abgeschrieben hatten. „Jeder, der jetzt behauptet, er hätte das erwartet, der sagt sicherlich nicht die Wahrheit. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich Schalke schon als Absteiger Nummer eins gesehen habe“, verrät Gehrke unverhohlen.

Umso größer aber die Freude und Überraschung, dass Thomas Reis die Mannschaft umgekrempelt hat. Das sei eine sensationelle Entwicklung, so Gehrke, der am Samstagabend natürlich den Königsblauen die Daumen drückt.

FC Schalke 04 muss Energie nutzen

Er erwartet einen richtigen Knaller. „Das wird ein packendes Derby“, sagt Gehrke. „Der BVB ist ja oben dran und Schalke ist wieder voll dabei. Ich bin gespannt. Alles ist möglich in diesem Spiel. Das hätte man vor ein paar Wochen natürlich niemals gedacht.“

Und wie schafft es der FC Schalke 04 zum Sieg gegen den Erzrivalen? „Diese Euphorie, die jetzt da ist, muss man eigentlich nutzen“, so Gehrke. Hier könnte S04 einen Vorteil haben, denn beim BVB sind die Köpfe nach dem Ausscheiden in der Champions League geknickt.