Beim FC Schalke 04 verrät Wagner über DIESEN Abgang: „Das tut weh“

Was passiert in den verbleibenden Wochen der Transferperiode noch beim FC Schalke 04?

Ob noch ein weiterer Neuzugang zu den Königsblauen hinzustößt, hängt maßgeblich davon ab, ob Schalke zunächst durch den Verkauf eines Stars das nötige Kleingeld generieren kann.

FC Schalke 04: Wie geht's weiter bei Harit?

Ein Spieler, der immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird, ist Amine Harit. In den vergangenen Tagen kursierten Berichte, wonach der Marokkaner bei Atalanta Bergamo hoch im Kurs stehe.

Gibt Schalke mit Harit womöglich in diesem Sommer noch einen Leistungsträger ab? „Das ist völlig spekulativ, daher möchte ich diese Frage nicht beantworten“, sagt Schalke-Trainer David Wagner: „Die Frage hat sich in zwei Tagen vielleicht auch schon wieder in Luft aufgelöst, und dann wird der nächste Name ins Spiel gebracht.“

Wagner weiter: „Ich kann dann etwas zu solchen Dingen sagen, wenn sie spruchreif sind – wie zum Beispiel bei Weston McKennie. Da habe ich ganz klar gesagt: Das tut weh, dass wir diesen Spieler verloren haben. Aber ich kann es aus wirtschaftlicher Sicht total nachvollziehen, dass wir als Verein diese Entscheidung getroffen haben.“

McKennie zu Juventus

McKennie wurde für ein Jahr auf Leihbasis an Juventus Turin abgegeben. Schalke kassiert bei dem Deal zunächst 4,5 Millionen Euro. Einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ zufolge greift zudem eine Kaufpflicht in Höhe weiterer 18,5 Millionen Euro, wenn Juventus Turin sich für die Champions League qualifiziert. Nach neun Meisterschaften in Serie sollte ein Platz unter den ersten Vier für Juventus so gut wie sicher sein.

Neben McKennie verließen auch Alexander Nübel (ablösefrei/FC Bayern) und Daniel Caligiuri (ablösefrei/Augsburg) den Verein. Auf der Seite der Neuzugänge befindet sich bei Schalke bisher nu Vedad Ibisevic. Der Vertrag des Angreifers war bei Hertha BSC ausgelaufen, so dass er ablösefrei zu Schalke wechseln konnte. (dhe)