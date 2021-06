FC Schalke 04: David Wagner vor erstem Job nach S04-Trennung – Fans diskutieren hitzig

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Ein neuer Job winkt: Rund neun Monate nach seinem Aus beim FC Schalke 04 steht David Wagner kurz vor einer Rückkehr an die Seitenlinie.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der 49-Jährige in den kommenden Tagen einen Vertrag beim englischen Zweitligisten West Bromwich Albion unterzeichnen. Die Fans sind davon aber überhaupt nicht angetan.

FC Schalke 04: Wagner vor Unterschrift bei West Brom – Fans enttäuscht

Nach einer starken Hinrunde folgte für David Wagner beim FC Schalke 04 der bittere Absturz. Nach nur zwei Spieltagen der Saison 2020/2021 wurde der Trainer bei Königsblau vor die Tür gesetzt.

Ex-Schalke-Coach David Wagner steht vor einem Engagement in England. Foto: imago images/RHR-Foto

Über ein halbes Jahr später soll David Wagner einen neuen Job gefunden haben. Wie englische Medien übereinstimmend berichten, steht er kurz vor einem Engagement beim Premier-League-Absteiger West Bromwich Albion.

Das ist David Wagner

Stationen als Spieler:

1990 – 1991: E. Frankfurt

1991 – 1995: Mainz 05

1995 – 1997: Schalke 04

1997 – 1999: FC Gütersloh

1999 – 2000: Waldhof Mannheim

2000 – 2002: SV Darmstadt 98

2002 – 2005: TSG Weinheim

Stationen als Trainer:

2007 – 2008: Hoffenheim U19

2008 – 2009: Hoffenheim U17

2011 – 2015: Borussia Dortmund II

2015 – 2019: Huddersfield Town

2019 – 2020: FC Schalke 04

In England besitzt David Wagner eigentlich einen guten Ruf. Huddersfield Town führte er in seinem zweiten Jahr in die Premier League, schaffte im Anschluss den Klassenerhalt, musste 2019 nach einer krassen Niederlagen-Serie aber wieder gehen.

David Wagner stieg mit Huddersfield in die Premier League auf. Foto: imago/PA Images

Trotzdem sind die Fans von West Brom nicht gerade begeistert von der Tatsache, dass David Wagner die „Baggies“ übernehmen soll.

Neben der katastrophalen Zeit beim FC Schalke 04 ist den Anhängern vor allem die Art und Weise, wie er mit Huddersfield aufstieg, ein Dorn im Auge. Mit gerade einmal 56 Toren in 46 Spielen und einem Torverhältnis von -2 belegte Huddersfield Rang vier und setzte sich schließlich erst in den Playoffs durch.

„Wagner – was zur Hölle? Bitte nicht“

Wir haben dir ein paar Reaktionen der Fans rausgesucht:

„Wagners Huddersfield-Team beendete die Playoffs mit einer Tordifferenz von -2 und 58 Toren in 46 Spielen. Ganz zu schweigen vom furchtbaren Lauf auf Schalke. Wäre die schlimmste und einfallsloseste Wahl, die wir machen könnten“

„Was für eine Liste von Auszeichnungen Wagner hat. Aufgestiegen mit negativer Tordifferenz, Teil eines der schnellsten Erstliga-Abstiege und schönen 18 sieglosen Spielen auf Schalke. Gut gemacht, die Besitzer haben so Angst, Geld auszugeben, dass sie lieber diesen Clown einstellen“

„Wie kann ein Mann mit seiner Bilanz ein ernsthafter Kandidat für einen Verein sein, der den Aufstieg in die erste Liga anstrebt“

„Wagner – was zur Hölle? Bitte nicht“

„Wir können Wagner wirklich nicht holen, er ist ein Versager.“

Statt Wagner hätten einige Fans lieber Frank Lampard oder Chris Wilder als Nachfolger für Sam Allardyce gesehen.

Allerdings gibt es nicht nur negative Stimmen. Einige Fans stellen sich bereits hinter David Wagner, wollen ihm eine Chance geben und ihn unterstützen. Dass er mit Huddersfield mit einem kleinen Budget den Aufstieg geschafft hat, imponiert ihnen.

(fs)