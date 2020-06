FC Schalke 04 – Wagner stellt unmissverständlich klar: „Das Ziel ist eindeutig“

David Wagner will den FC Schalke 04 schleunigst wieder in die Erfolgsspur bringen.

Wohin führt der Weg des FC Schalke 04 in den verbleibenden fünf Saisonspielen?

Nach der jüngsten sportlichen Talfahrt sind die Europapokal-Plätze in weite Ferne gerückt. Und weil der Abstieg quasi unmöglich ist, stellen manche Fans des FC Schalke sich die Frage: Welches Ziel verfolgt S04 im Saison-Endspurt?

FC Schalke 04: Wagner hat nur ein Ziel

David Wagner hat auf diese Frage eine klare Antwort: „Das Ziel ist eindeutig: Wir müssen punkten. Das ist überhaupt keine Frage.“

Der Trainer will seine Mannschaft zurück in die Erfolgsspur bringen. Mit einem Sieg bei Union Berlin am Sonntagnachmittag will Wagner den Traum vom Europapokal am Leben halten.

„Und damit wir punkten können, müssen wir an einigen Stellschrauben drehen“, sagt der 48-Jährige: „Das ist in erster Linie unser Mut, bestimmte Räume wieder zu bespielen. Das bedeutet aber auch, dass wir wieder die Konzentration von An- bis Abpfiff vollkommen aufrechterhalten müssen.“

Wagner weiter: „In den vergangenen Spielen haben wir viele leichtsinnige Fehler gemacht. Die dürfen wir uns nicht mehr erlauben.“

Wagner sieht auch Positives

Auch wenn es für manchen Fan schwer nachvollziehbar scheint – die beiden Niederlagen bei Fortuna Düsseldorf (1:2) und gegen Werder Bremen (0:1) geben laut Wagner auch Anlass zur Hoffnung: „Wir waren in den vergangenen Spielen nicht gut – keine Frage. Aber zumindest in den beiden letzten Spielen waren wir auch nicht meilenweit von Punkten entfernt. Es waren knappe Spiele. In Bezug auf die Großchancen waren wir vielleicht sogar die Mannschaft, die in beiden Spielen mehr hatte.“

Zu Beginn der Rückrunde hatte Schalke auf dem 5. Tabellenplatz gelegen – punktgleich mit dem BVB, der auf Rang 4 lag. Nach 29 Spielen hat Borussia Dortmund nun 23 Punkte mehr als Schalke. Und während der Erzrivale aus Dortmund auf Platz 2 derzeit beste Chancen auf den Einzug in die Champions League hat, liegt Schalke fünf Zähler hinter den Europa-League-Plätzen. (dhe)