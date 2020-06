FC Schalke 04 – Fans wegen DIESER Wagner-Ankündigung irritiert: „Werden uns bald den Medien stellen“

Da zuckte manch ein Fan des FC Schalke 04 am Samstagnachmittag zusammen.

Nach dem 1:4 gegen Wolfsburg gab David Wagner eine Ankündigung ab, die einige Anhänger auf Schalke irritierte. „Wir werden uns zeitnah nach dem Freiburg-Spiel den Medien gegenüberstellen“, sagte der S04-Coach.

FC Schalke 04: Verwirrung um Wagner-Aussage

Einige Schalke-Fans fragten sich daraufhin: Was gibt es denn nach dem Saisonende Wichtiges zu verkünden? Geht es womöglich um die Zukunft von Wagner? Im Laufe dieser Alptraum-Rückrunde war der Trainer schließlich massiv in die Kritik geraten.

Was Wagner damit wohl lediglich kommunizieren wollte: Nach dem 34. Spieltag werden die Schalker Verantwortlichen sich den Medien für einen ausführlichen Saison-Rückblick zu stellen.

Wagner: „Es ist eine unangenehme Situation für uns. Wir müssen jetzt unsere Lehren daraus ziehen. Das werden wir auch tun. Wir können uns nur selbst aus dieser Situation befreien.“

Wagner und seine Kollegen werden diese Saison mit ihren Höhen und Tiefen genau analysieren und daraus ableiten, welche Schlüsse Schalke für die kommende Spielzeit ziehen muss.

Schalke und die Verletzten-Misere

Zentraler Bestandteil dieser Analyse wird auch ein Blick aufs erschreckend große Lazarett in dieser Saison. Wagner hatte bereits klargestellt, dass es sich bei dieser großen Anzahl von schlimmen Verletzungen nicht nur um Pech handeln kann.

„Ich bin nicht der Meinung, dass das nur Zufall ist“, so der S04-Coach: „Das ist etwas, das uns in dieser Saison in sehr extremer Ausprägung seit Februar beschäftigt. Das werden wir auf den Prüfstand stellen. Es ist mehr als offensichtlich, dass wir seit Februar keinen Kader mehr zur Verfügung hatten, der gesund und konkurrenzfähig ist.“

Schalke hatte in der Rückrunde viele verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen. Mehrere Leistungsträger fehlten den Königsblauen teils monatelang. Spieler wie Benjamin Stambouli oder Omar Mascarell fehlen Schalke nicht nur sportlich. Sie sind auch als Anführer enorm wichtig fürs Team. (dhe)