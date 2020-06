Schalke-Coach Wagner hält flammende Rede: „Wenn du Schläge bekommst…“

David Wagner ist mit Schalke 04 am Sonntag bei Union Berlin zu Gast.

David Wagner rüttelt Schalke wach!

Nach der jüngsten sportlichen Talfahrt hat der Trainer des FC Schalke 04 unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass er und seine Mannschaft nicht ans Aufgeben denken.

FC Schalke 04: Wagner macht sein Team heiß

„Die Geschichte ist doch relativ simpel“, sagt Wagner: „Wenn du Schläge bekommst, kannst du zwei Sachen machen. Entweder du duckst dich weg und willst nicht mehr dorthin. Oder du gehst wieder hin, stellst dich und zeigst, dass du es besser kannst.“

Wagner weiter: „Du kannst zeigen, dass du den Hunger, den Willen und die Gier hast, um es besser zu machen. Wir werden am Sonntag da sein.“

Schalke will raus aus der Krise

Am Sonntagnachmittag ist Schalke zu Gast bei Union Berlin. Nach zuletzt elf Spielen ohne Sieg will die Wagner-Truppe im Stadion an der Alten Försterei den Bock umstoßen.

In ihrer Krise sind die Schalker ins Niemandsland der Tabelle abgerutscht. Von den Europapokal-Plätzen sind die Königsblauen mittlerweile weit entfernt. Und der Abstieg ist quasi nicht möglich.

--------------

Schalke-Top-News:

--------------

Weil nach oben und unten so gut wie nichts mehr geht, befürchtet manch ein Fan, dass dem Team im Saison-Endspurt der Wille fehlen wird, um noch mal Gas zu geben. Doch dahingehend gibt Wagner Entwarnung: „Das ist nicht die Schwierigkeit. Jeder Sportler hat die Ehre, um in einen Wettkampf zu gehen, sich diesem Wettkampf zu stellen und den Wettkampf erfolgreich zu gestalten.“

Gleichzeitig stellt der Schalke-Coach klar: „Genau das haben wir zuletzt in vielen Spielen nicht geschafft.“

Schalkes erschreckende Rückrunde

In der Rückrunde ist Schalke völlig von der Rolle. Aus zwölf Spielen holten die Königsblauen gerade mal sieben Punkte. Die erschreckende Tordifferenz lautet 5:25. Mit dieser Bilanz ist Schalke das schlechteste Rückrunden-Team der Bundesliga.

Ein kleiner königsblauer Mutmacher: Nur ein Team kassierte in der Rückrunde noch mehr Gegentore als Schalke. Dieses Team ist der kommende Gegner der Schalker: Union Berlin. (dhe)