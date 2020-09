Beim FC Schalke 04 erklärt Wagner: So habe ich die K-Frage geklärt

David Wagner will mit Schalke in der anstehenden Saison zurück in die Erfolgsspur finden.

Gelsenkirchen. Unmittelbar vor Saisonbeginn hat David Wagner beim FC Schalke 04 eine wichtige Entscheidung getroffen.

Der Trainer der Königsblauen bestimmte den S04-Kapitän sowie seine beiden Vertreter. Die Wahl fiel auf Omar Mascarell, der schon in der Vorsaison auf Schalke die Kapitänsbinde getragen hatte.

Schalke 04: Mascarell bleibt Captain

„Omar hat seine Rolle als Mannschaftskapitän auch in schwierigen Zeiten sehr gut ausgefüllt“, sagt Schalke-Coach Wagner: „Selbst als er verletzt ausgefallen ist, war er – wie auch Benjamin Stambouli – stets ein wichtiger Ansprechpartner für Mannschaft und Trainer-Team.“

Mascarells Stellvertreter sind Stambouli und Bastian Oczipka. Wagner: „Neben Omar haben wir weitere Spieler im Team, die Verantwortung übernehmen wollen und sollen. Dazu gehören insbesondere Benji und Basti. Für alle drei gilt, dass sie auch ohne Kapitänsamt in der Mannschaft hoch angesehen waren und sind.“

Schalke: Wagner kann wieder auf erfahrene Stars bauen

Für den Trainer des FC Schalke ist es enorm wichtig, dass er neben den „jungen Wilden“ aus der eigenen Jugend nun endlich auch wieder auf diese erfahrenen Spieler zurückgreifen kann. „Die Situation hat sich im Vergleich zu weiten Teilen der Rückrunde grundlegend verändert“, sagt Wagner: „Durch die Rückkehr einiger zuletzt verletzter und ausgeliehener Spieler sowie der Verpflichtung von Vedad Ibisevic haben wir deutlich mehr Erfahrung und somit Stabilität im Team.“

Mit Omar Mascarell, Benjamin Stambouli oder Salif Sané hatten sich in der vergangenen Saison einige erfahrene Spieler auf Schalke böse verletzt und waren lange ausgefallen. Die Verletzungsmisere zog eine Horror-Rückrunde nach sich, in der Schalke nur das Eröffnungsspiel gewann.

Findet Schalke zurück in die Erfolgsspur?

In der kommenden Saison will Schalke seinen Fans wieder ein anderes Gesicht zeigen. Die erste Gelegenheit bietet sich den Königsblauen am Sonntag, wenn in der ersten Runde des DFB-Pokals der 1. FC Schweinfurt zu Gast in Gelsenkirchen ist.

In der darauffolgenden Woche beginnt dann auch die Bundesliga. Zum Auftakt muss Schalke beim FC Bayern München ran. (dhe)