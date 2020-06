Beim FC Schalke 04 verrät Trainer Wagner: DAS fehlt uns momentan

David Wagner will Schalke schleunigst zurück in die Erfolgsspur bringen.

Wann gelingt dem FC Schalke 04 endlich der große Befreiungsschlag?

Die Königsblauen erleben eine Rückrunde zum Vergessen. In den vergangenen 12 Ligaspielen gab es für Schalke kein Sieg. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Trainer David Wagner ausgerechnet eines der formstärksten Teams der Bundesliga: Bayer Leverkusen.

FC Schalke 04 vermisst seine Leitwölfe

Vor der Partie gegen die Werkself sprach Wagner offen über eines der zentralen Probleme auf Schalke. „Ich glaube, dass Führungsspieler uns in einer solchen Situation sehr fehlen“, sagte der S04-Coach: „Das sind Spieler, an denen sich der eine oder andere junge Spieler anlehnen kann.“

Wagner redet dabei über erfahrene Spieler wie Benjamin Stambouli oder Omar Mascarell, die ein hohes Standing im Team genießen und wegen hartnäckiger Verletzungen seit langer Zeit fehlen.

Wagner: „Die Mannschaft ist da“

Zuletzt hatte Wagner die Routiniers trotzdem zu den Partien mitgenommen, weil sie im Mannschaftsgefüge enorm wichtig sind. Wagner: „Dass diese Spieler dann jede Woche dabei sein wollen und das Ganze dann auch leben, das zeigt ganz einfach, dass diese Mannschaft da ist.“

Auch am Sonntag im Spiel gegen Leverkusen ist es laut Wagner denkbar, dass Benjamin Stambouli oder Omar Mascarell dabei sein werden, obwohl sie für einen Einsatz definitiv nicht in Frage kommen. „Wenn sich die Gelegenheit dafür ergibt, dann werden wir das auf jeden Fall tun“, so der Schalke-Coach: „So wie ich den Kader momentan betrachte, wird es am Sonntag so sein, dass wir die Möglichkeit haben, um das Kontingent aufzufüllen – mit Spielern wie Benjamin Stambouli oder Omar Mascarell.“

Eines der besten Rückrunden-Teams zu Gast

Am Sonntag wird es für Schalke enorm schwierig, denn mit Leverkusen ist eines der besten Rückrunden-Teams zu Gast auf Schalke. Bayer holte in den 13 Rückrunden-Spielen 28 Punkte und erzielte dabei 33 Treffer.

Zum Vergleich: Im selben Zeitraum holte Schalke gerade mal acht Punkte und erzielte nur mickrige sechs Tore.