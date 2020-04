FC Schalke 04: Wagner redet Klartext: „Es ist extrem wichtig, dass...“

Gelsenkirchen. David Wagner weiß beim FC Schalke 04 genau, worum es derzeit geht. Der Coach der Königsblauen hat deutlich gemacht, was in der Corona-Krise momentan auf dem Spiel steht.

„Eins ist klar: Fußball ist momentan alles andere als das Wichtigste“, sagt der Trainer von Schalke 04 der „Bild“: „Aber auch bei uns auf Schalke geht es um Arbeitsplätze.“

Schalke-Trainer Wagner: „Zur Not auch ohne Zuschauer“

Der 48-Jährige wünscht sich: „Daher ist es extrem wichtig, unter Einhaltung aller Vorgaben und Vorsichtsmaßnahmen wieder Fußball zu spielen. Zur Not auch ohne Zuschauer.“

Die DFL hatte wenige Tage zuvor die Bundesliga-Pause bi zum 30. April verlängert und kommuniziert, dass man die Saison bis zum 30. Juni beenden will. „Auch wenn es aktuell ungewiss ist, ob das umgesetzt werden kann, ist es gut, dass die DFL einen Termin festgelegt hat“, so Wagner.

Der Schalke-Coach kann sich vorstellen, dass die Corona-Krise langfristig keine allzu großen Auswirkungen auf die Fußballwelt haben könnte. „Ich glaube, dass Gehälter und Preise für Spieler in naher Zukunft sinken werden. Ich schließe aber nicht aus, dass sich die Summen dann wieder nach oben regulieren.“

Schalke nach Pause wieder mit Schwung?

Wagner ist zuversichtlich, dass es nach der Corona-Krise mit Schalke wieder bergauf geht. Zuvor war Schalke in sieben Ligaspielen in Serie sieglos geblieben. „Wir bekommen jetzt einige Spieler zurück, wollen jeden einzelnen in einen optimalen Fitnesszustand bringen“, sagt Wagner.

Und weiter: „Wenn wir das geschafft haben, finden wir sicher zu unserem Fußball aus der Hinrunde.“

Dann ist auch die Rückkehr ins internationale Geschäft möglich. Derzeit liegt Schalke mit 37 Punkten auf dem 6. Platz. Dahinter lauern Wolfsburg (36), Freiburg (36) und Hoffenheim (35).

„Wir haben vor der Saison bewusst kein Ziel definiert. Trotzdem wollen wir das Bestmögliche erreichen und die Euro-Quali schaffen“, sagt Wagner. (dhe)