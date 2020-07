Schonungslose Schalke-Analyse von Wagner: „DAS sind die 5 Gründe für unseren Tiefflug“

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat eine historisch schlechte Rückrunde hinter sich. David Wagner verriet nun die fünf Gründe, die zum königsblauen Absturz führten.

Der Trainer erklärte, wie auf Schalke derzeit die Gedankenprozesse aussehen: „Es geht für mich darum, dass wir jetzt analysieren: Wie konnte es dazu kommen, dass wir ab Mitte Februar quasi mit einer anderen Mannschaft Fußball gespielt haben? Wie so häufig im Fußball sind Ereignis und Resultat nicht unbedingt immer zeitgleich. Vieles passiert zeitversetzt.“

FC Schalke 04 und die sportliche Krise

Der 48-Jährige weiter: „Es gab fünf entscheidende Szenarien, die dazu geführt haben, dass wir ab Mitte Februar eine andere Mannschaft auf dem Feld hatten.“

Problem 1: Stambouli und Sané lange verletzt

Alles begann laut Wagner mit den enorm langen Verletzungspausen von Benjamin Stambouli und Salif Sané: „Ende Oktober, Anfang November hatten Benjamin Stambouli und Salif Sané sich verletzt. Eigentlich hätten sie im Januar oder Februar wieder zurückkehren sollen. Doch wir hatten in der Reha Schwierigkeiten. Sané fiel zwei Monate länger aus als geplant, und Stambouli fiel sechs Monate länger aus als geplant.“

Problem 2: Die verflixten Berlin-Spiele

Im Februar traf Schalke in Liga und Pokal auf Hertha BSC. In den beiden Partien wurde S04 erneut vom Verletzungspech heimgesucht. Wagner: „Suat Serdar mit Zehenbruch, Daniel Caligiuri mit Innenbandriss und Jonjoe Kenny mit Außenbandriss. Da sind uns drei wichtige Spieler weggefallen.“

-------------------

Mehr zum FC Schalke:

-------------------

Problem 3: Die T-Frage

Während Schalke sich 2019 noch glücklich schätzte, das womöglich größte Torwart-Talent Deutschlands zwischen den eigenen Pfosten stehen zu haben, wurde die Torhüter-Position in diesem Jahr auf Schalke zum großen Problem. Wagner: „Bis Mitte Februar hatten wir ein Torwart-Paar, das super harmoniert und funktioniert hat. Ab dieser Zeit hatten wir dann aber auch dort große Schwierigkeiten. Da gab es in vielen Spielen extrem viele Torbeteiligungen. So konnten uns die Torhüter nicht die nötige Sicherheit geben.“

Problem 4: Schlechte Winter-Transfers

„Das Transferfenster im Winter hat uns nicht geholfen“, sagte Wagner: „Unser Januar-Transferfenster war kein gutes.“

In der Tat: Im Winter hatte Schalke große Schwierigkeiten, sich adäquat zu verstärken. Michael Gregoritsch kam aus Augsburg und überzeugte kein bisschen, und Barca-Leihgabe Jean-Clair Todibo kam in der Rückrunde auf gerade mal 362 Einsatzminuten in der Bundesliga.

Problem 5: Stürmer treffen nicht

Guido Burgstaller, Mark Uth, Ahmed Kutucu und Michael Gregoritsch – die vier nominellen Mittelstürmer des FC Schalke erzielten in dieser Bundesliga-Saison vier Treffer – insgesamt! Wagner: „Bereits im Sommer hatten wir eine Problematik im Sturm erkannt. Wir haben keine gute Balance in unserem Kader.“