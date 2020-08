FC Schalke 04: Nächster Neuzugang – SIE soll Wagner unter die Arme greifen

Der FC Schalke 04 stellt in diesem Sommer einiges um. In der medizinischen Abteilung gab es bereits einige Veränderungen.

Jetzt geht der FC Schalke 04 aber noch einen Schritt weiter und holt weitere Verstärkung an Bord. Schalke versucht alles, um einen Einbruch wie in der vergangenen Saison zu verhindern.

FC Schalke 04 im Umbruch – jetzt holt der Club SIE an Bord

Der Saisonverlauf des FC Schalke 04 war äußerst dramatisch. Nach Platz fünf und 30 Punkten in der Hinrunde folgte der große Einbruch. Ein einziges Spiel konnte Schalke in der Rückrunde noch gewinnen und landete am Ende im Niemandsland der Tabelle.

In der kommenden Spielzeit soll ein solcher Einbruch unbedingt vermieden werden. Werner Leuthard und Quirin Löppert verstärken das Atheltik-Team und sollen die Jungs wieder fit machen. Dr. Andreas Schlumberger kam bereits im Winter von Borussia Mönchengladbach als neuer Leiter für Fitness und Prävention.

Am Montag stellte der FC Schalke 04 den nächsten Neuzugang vor. Dr. Wiebke-Maria Schlusemann ist die neue Ernährungsberaterin bei den Knappen. Damit wird der Bereich Ernährung beim FC Schalke ab sofort intern betreut. Bislang geschah dies nur extern.

Schneider: „Wesentlicher Faktor der Leistungsoptimierung“

„Wir freuen uns, dass wir mit Wiebke eine hochqualifizierte Expertin auf ihrem Fachgebiet gewinnen konnten. Ernährung ist ein wesentlicher Faktor der Leistungsoptimierung unserer Spieler“, erklärt Sportvorstand Jochen Schneider.

Dr. Schlusemann kennt sich aus in der Bundesliga. Zuvor arbeitete sie unter anderem für Bayer Leverkusen und den FC Bayern München. Außerdem betreute sie Dynamo Dresden, den DOSB und diverse Landes- und Bundesbehörden der Polizei.

Wiebke-Maria Schlusemann promovierte in Dresden, arbeitete für die Deutsche Sporthochschule in Köln und für das „Barca Innovation Hub“ des FC Barcelona. Vor ihrem Engagement beim FC Schalke 04 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Dortmund tätig. (fs)