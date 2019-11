FC Schalke 04: David Wagner grätscht im ZDF-Sportstudio dazwischen – „Das ist ja aberwitzig!“

David Wagner will beim FC Schalke 04 keine Stürmerdiskussion führen.

Gelsenkirchen. Drei Mal geht der FC Schalke 04 am Samstag im NRW-Duell gegen Fortuna Düsseldorf (3:3) in Führung. Drei Mal gleicht die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel aus. Und drei Mal ist es Rouwen Hennings.

Der Schlusspunkt bei Schalke gegen Fortuna: Hennings macht nach einem traumhaften Angriff das 3:3. Foto: imago images / Mika Volkmann

Ein Fakt, der eigentlich nicht so bemerkenswert ist. Schließlich ist der 32-jährige Stürmer derzeit in blendender Verfassung. Doch der Hattrick des Düsseldorfers gegen den FC Schalke 04 ist der Grund, warum Trainer David Wagner sich im ZDF-Sportstudio am Samstagabend unangenehmen Fragen stellen musste.

FC Schalke 04: Wagner kontert – „Ist mir total Wurscht“

Drei Stürmergegentore in nur einem Spiel. „Hält einem das nicht den Spiegel vor?“, wollte Moderator Sven Voss von Wagner wissen.

Tatsächlich erzielte Hennings damit in 90 Minuten mehr Treffer als alle Schalker Stürmer in elf Partien zusammen. Nur Ahmed Kutucu und Rabbi Matondo trafen in der Bundesliga bislang je ein Mal für Königsblau ins Schwarze.

Irres Spiel zwischen Schalke und Düsseldorf - hier geht es zu den Highlights der Partie >>>

Wer sich am Ende in die Torschützenliste einträgt, „ist mir total Wurscht“, stellte David Wagner aber klar. Mit einer Einschränkung: „Solange wir überhaupt treffen, ist mir das egal.“

Im ZDF-Sportstudio blockte David Wagner die Kritik an der Schalker Offensive ab. Foto: imago images

„Das ist ja aberwitzig!“

Wagner verweist auf die bislang erzielten 20 Tore in elf Spielen. Ein ordentlicher Wert. Kritik am Offensivspiel will er daher im Keim ersticken: „Das ist ja aberwitzig!“

+++ Sky-Probleme bei Bayern gegen BVB! Fans rasten aus – das sagt der Sender +++

Er würde sich natürlich über mehr Stürmertore freuen, macht aber deutlich: „Ich bin mit den Jungs total zufrieden. Sie geben richtig Gas und solange sie das tun, weiß ich auch, dass sie wieder Tore schießen werden.“

--------------------------------

Das sind die treffsichersten Schalker

Amine Harit - 5 Tore

Suat Serdar - 4 Tore

Ozan Kabak - 2 Tore

Salif Sané - 2 Tore

--------------------------------

Schalke in dieser Kategorie auf Platz 1

Ein anderer Wert unterstützt Wagners Aussage und zeigt eindeutig dessen Spielphilosophie. So spult seine Elf ligaweit die meisten Sprints und intensive Läufe pro Spiel ab. Das läuferisch schlechteste Team der Liga, hat sich unter David Wagner zu einer Pressing-Maschine entwickelt.

Das sei das Ergebnis einer intensiven Vorbereitung, so der neue Schalker Coach. „Es hängt aber auch mit der Art des Spiels zusammen“, das er sehen will: Mutiges, aktives Pressing und schnelles Umschalten. Das zeigt Wirkung. Nach der verkorksten vergangenen Saison hat sich Schalke unter ihm gefangen, liegt punktgleich mit dem BVB in Tuchfühlung zur Spitze.

++ Schalke-News, Exklusivthemen und Interviews direkt in dein Postfach: HIER kannst du den neuen Schalke-Newsletter der WAZ abonnieren ++

Vor dem NRW-Duell kam es auf einem Rastplatz der A45 zu hässlichen Szenen. Ein Video zeigt, wie BVB-Fans einen Schalker Fanclub mit Frauen und Kindern überfallen. Hier alle Infos >>>