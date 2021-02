FC Schalke 04: Wagner offenbart Probleme – „Hing uns wie ein Klotz am Bein“

Trainer David Wagner ist beim FC Schalke 04 gescheitert. Nach einem grandiosen halben Jahr folgte der Absturz.

Bislang nannte David Wagner fast ausnahmslos die zahlreichen Verletzten als Grund für den Niedergang des FC Schalke 04. Jetzt geht der Ex-S04-Coach etwas genauer in die Analyse.

FC Schalke 04: Wagner deckt auf – Das führte zum Absturz

„Seit mehr als einem Jahr wird diese Mannschaft, dieser Verein mit einer Verletzungsproblematik konfrontiert wird, die seines gleichen sucht“, hatte der frühere Schalke-Coach im Doppelpass noch einmal wiederholt.

Im anschließenden Interview mit Sport 1 ging der Übungsleiter dann aber mal deutlicher ins Detail und erklärte, was beim FC Schalke 04 überhaupt schief gelaufen ist.

„Wir haben in der Vorrunde total überperformt. Und wir hatten in der Vorrunde auch schon ohne wirklichen Sturm diese Leistungen erzielt. Mir war klar, dass wir in der Winterpause vorne unbedingt nachlegen müssen“, so Wagner, der weiter sagte: „Unsere damaligen Konkurrenten verpflichteten Erling Haaland (Borussia Dortmund, d. Red.) und Patrik Schick (Bayer Leverkusen, d. Red.). Wir holten Michael Gregoritsch aus Augsburg, der gegen Gladbach einen guten Start hatte, uns danach aber nicht so helfen konnte, wie wir uns das erhofft hatten.“

Leere Taschen: Für neue Spieler war beim FC Schalke 04 kein Geld da. Foto: imago images/Team 2

Alleine diese Diskrepanz zeige, wo Schalke im finanziellen Ranking stand. Man habe auf die Ausfälle von den Leistungsträgern Benjamin Stambouli und Salif Sane mit der Verpflichtung von Todibo reagiert. Allerdings sei er ein 20-jähriges Innenverteidiger-Talent mit nur 45 Minuten Spielpraxis gewesen.

„Dieses Ungleichgewicht in dem Winter-Transferfenster hing uns die ganze Rückrunde wie ein Klotz am Bein“, erklärt Wagner. Heißt im Klartext: Dem FC Schalke 04 fehlte schon vor der Corona-Pandemie das Geld, um mit der Konkurrenz mitzuhalten.

FC Schalke 04: Diesen Wunsch hatte David Wagner

„Wir konnten dann auf dem Transfermarkt nicht mehr nachbessern und im März sind uns innerhalb von drei Wochen mit Daniel Caligiuri, Suat Serdar, Ozan Kabak und Omar Mascarell vier weitere Stammspieler ausgefallen. Die komplette Achse. Wir waren von da an qualitativ einfach eine Mannschaft, die darum kämpfen muss, um in der Liga zu bleiben“, so Wagner bei Sport 1 weiter.

Nach Wagner-Aussage fehlten auch im Sommer die Mittel. „Ich hätte mir gewünscht, dass das schon im Sommer passiert wäre, um uns wenigstens in eine Situation der Konkurrenzfähigkeit zu schieben. Mit diesen finanziellen Fesseln ist der Pool, aus dem du fischen kannst, nicht besonders groß“, sagte Wagner.