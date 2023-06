FC Schalke 04: Frust bei den Fans! DAS lässt sie verzweifeln

Blau-Weiß mag abgestiegen sein, doch das Interesse der Fans am Verein ist ungebrochen hoch. Mit ihrem bedingungslosen Support sorgten die Anhänger des FC Schalke 04 in der Rückrunde für so manche Schlagzeilen. Auch in Liga 2 darf sich der Verein darauf freuen.

Grenzenlose Unterstützung kann allerdings auch schnell in Frust umschlagen. Das mussten viele Fans am Mittwoch (21. Juni) feststellen. Da begann beim FC Schalke 04 der Dauerkarten-Vorverkauf für die kommende Saison.

FC Schalke 04: Dauerkarten-Gate

Dass die Veltins-Arena auch in der 2. Liga regelmäßig voll sein würde, daran hatte wohl kaum jemand gezweifelt. Im Gegensatz zum Abstieg vor zwei Jahren stehen Fans und Klub die Krise zusammen durch. Und selbst nach dem Abstieg 2021 war die Unterstützung im Stadion enorm.

Umso größer war bei vielen Mitgliedern die Freude, als die Knappen vor einigen Tagen verkündeten, dass es einen Dauerkarten-Vorverkauf gebe. Einige der Dauerkarten wurden nach der Saison frei und vom FC Schalke 04 nun neu vergeben.

Lange Wartezeiten, abgebrochene Anrufe

Mit einem Ansturm bei der Ticket-Hotline war zu rechnen. Jedoch sprengte die königsblaue Familie mal wieder alle Erwartungen – was nicht bei allen für Freude sorgte. Denn teilweise kamen sie bei der Hotline überhaupt nicht durch oder die Verbindung riss ab. Die Frustration war dementsprechend hoch.

Auf Twitter teilten zahlreiche FC-Schalke-04-Fans ihr Leid. Schnell war klar, dass es sich hier nicht um einzelne Fälle, sondern um ein großflächiges Problem handelte:

„Ich habe es jetzt zumindest mal in die Warteschleife geschafft – Wartezeit 15 Min.“

„Das ist mein Verein, wie man ihn kennt. Einmal durchgekommen, um zu hören, dass alle MitarbeiterInnen im Gespräch sind. Sonst nur Abbrüche beim Rufaufbau…“

„Ist schon irgendjemand von euch mit einem Anruf durchgekommen für den Dauerkartenverkauf?“

„Gleich flippe ich hier aus ey.“

„210 Versuche, nicht einmal ansatzweise durchgekommen.“

„Hat irgendeiner schon eine Dauerkarte heute ergattert? Komme nicht durch..“

FC Schalke 04: Glückliche Fans

Allerdings gab es sie dann doch: die Glückspilze, die eine Dauerkarte ergattern konnten. Einige wenige berichteten von ihrem Glück. Bei vielen anderen blieb es vorerst beim Frust.