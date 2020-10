FC Schalke 04: Wende bei Danny da Costa – jetzt kommt DAS ans Licht

Gelsenkirchen. Danny da Costa zum FC Schalke 04? Das war mehr als nur ein Gerücht in der vergangenen Transferperiode.

Die Ausgangslage stimmte: Der FC Schalke 04 brauchte dringend einen Rechtsverteidiger, da Costa hatte bei Eintracht Frankfurt hinter Stammkraft Almamy Touré nur geringe Einsatzchancen und dank einer angebotenen Leihe wäre der Wechsel für Schalke auch finanziell machbar gewesen.

FC Schalke 04: Klubs waren sich einig – doch Danny da Costa lehnte Wechsel ab

Und so sollen sich SGE und S04 auch schon über die Details einig gewesen sein – und doch platzte der Transfer. Nun ist klar, warum.

Danny da Costa wollte nicht zum FC Schalke 04 – nun sitzt er in Frankfurt auf der Bank. Foto: imago images/Revierfoto

Wie die „Hessenschau“ nun berichtet, war es Danny da Costa selbst, der absagte. Der gebürtige Neusser habe den Eintracht-Offiziellen mitgeteilt, überhaupt nicht zum FC Schalke 04 wechseln zu wollen.

Stattdessen will der Deutsch-Angolaner den Kampf annehmen und in Frankfurt um Einsätze kämpfen. Doch die Zeichen stehen nicht allzu gut: Mit Touré überzeugte die Eintracht in den letzten Wochen und beim jüngsten 2:1 gegen Hoffenheim saß da Costa 90 Minuten auf der Bank.

Schalke lieh stattdessen Kilian Ludewig aus

Für den FC Schalke 04 hatte die Rechtsverteidiger-Suche schließlich auch noch ein gutes Ende. Am Deadline-Day wurde mit Kilian Ludewig von RB Salzburg noch ein Außenverteidiger an Land gezogen – wie bei da Costa geplant als Leihgabe.

Am Sonntag, wenn Schalke Union Berlin empfängt, könnte der 20-Jährige sein Debüt in Königsblau geben. Leider vor fast leeren Rängen, wie der S04 nun verkündete. Hier mehr >>