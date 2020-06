FC Schalke 04: Transfer-Überraschung! Holt S04 dieses Talent?

Hat Sportvorstand Jochen Schneider auf Schalke etwa ein großes Torwart-Talent an Land gezogen?

Hat der FC Schalke 04 etwa mitten in seiner schweren Krise die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht?

Wie die britische BBC berichtet, folgt Schalke dem großen Trend in der Bundesliga und lockt ein Nachwuchstalent von der Insel nach Deutschland. Dem Bericht zufolge soll Daniel Rose aus der Jugend des FC Everton zu den Königsblauen wechseln.

FC Schalke 04: Kommt ein Keeper von der Insel?

Der 16-Jährige steht derzeit in der U18 der „Toffees“ zwischen den Pfosten und soll auch auf Schalke zunächst in der A-Jugend ran. Um den Platz im Tor der Schalker Profis werden sich in der kommenden Saison wohl zunächst Markus Schubert und Ralf Fährmann streiten.

In der jüngeren Vergangenheit bedienten sich viele Bundesliga-Clubs in den Nachwuchsabteilungen der Premier-League-Vereine. Das prominenteste Beispiel ist Jadon Sancho, der im Sommer 2017 aus der Jugend von Manchester City zu Borussia Dortmund wechselte und sich seitdem zu einem der begehrtesten Spieler der Welt entwickelte.

Auch Schalke verpflichtete im vergangenen Jahr einen Flügelflitzer aus der Jugend von ManCity. Rabbi Matondo kam für neun Millionen Euro.

FC Schalke in der Krise

Der FC Schalke befindet sich in einer massiven sportlichen Krise. Die 0:1-Pleite gegen Werder Bremen war das elfte Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg. Die Königsblauen verloren alle vier Partien seit dem Wiederbeginn der Bundesliga nach der Corona-Pause.

Vor wenigen Monaten war die Welt auf Schalke noch in Ordnung. Nach einer überraschend starken Hinrunde geriet die verkorkste Vorsaison schnell in Vergessenheit.

Auch zum Auftakt der Rückrunde gab es zunächst großen Jubel, als Schalke 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach gewann. Danach folgten elf Spiele ohne Sieg. Die erschreckende Tordifferenz der Schalker in diesen elf Spielen: 3:25.

Den Traum vom Europapokal müssen S04-Fans allmählich begraben. Fünf Spieltage vor dem Saisonende trennen Schalke fünf Punkte von den Europa-League-Rängen. (dhe)