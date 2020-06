FC Schalke 04: Noch-Schalker Daniel Caligiuri spricht Klartext – „Das ärgert mich!“

Gelsenkirchen. Im Sommer endet sein Engagement beim FC Schalke 04 nach dreieinhalb Jahren – am Sonntag stand Daniel Caligiuri noch einmal im Mittelpunkt.

Beim 1:1 des FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen wurde er zum tragischen Helden. Als Kapitän schoss er Königsblau in Führung, kassierte kurz darauf seine fünfte Gelbe Karte und verschuldete später maßgeblich das Tor zum Ausgleich und Endstand.

FC Schalke 04: Daniel Caligiuri hadert mit Gelbsperre und Gegentor-Schuld

Die Verwarnung, die ihn eins von noch drei verbleibenden Spielen vor seinem Schalke-Abschied kostet, ärgert den 32-Jährigen, der für einen kräftigen Schubser gegen Amiri bei einer Rudelbildung belangt wurde.

Beim 1:1 des FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen stand Daniel Caligiuri (r.) mehrfach im Mittelpunkt. Foto: imago images / Poolfoto

„Aus meiner Sicht war es ganz klar. Bei uns liegt einer am Boden, die Leverkusen spielen einfach weiter. Das ist für mich unsportlich. Dann kommt es zum Gerangel und ich will meinen eigenen Spieler schützen und sehe dafür die Gelbe Karte - für mich unverständlich“, verteidigt sich Caligiuri im „Kicker“.

----------------------

FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Caligiuri (51.), 1:1 Miranda (81., ET)

Alle Highlights der Begegnung hier >>

----------------------

Noch mehr hadert der Deutsch-Italiener aber mit seinem Fehler, der Leverkusen den Ausgleich ermöglichte. Im Zweikampf mit Gegenspieler Wendell zog Caligiuri zurück, ließ den Brasilianer ziehen, dessen Hereingabe von Juan Miranda ins eigene Tor buchsiert wurde.

-----------------------

Mehr Schalke-News:

FC Schalke 04: Schneider giftet gegen Kritiker – „Gefährliches Halbwissen verbreitet worden“

Wagner verrät Schalker Motivationsgeheimnis – „Wir versuchen …“

FC Schalke 04: Fans reiben sich bei DIESEM Anblick verwundert die Augen

-----------------------

Caligiuri: „Muss entschlossener hingehen“

„Das ärgert mich natürlich, dass ich da nicht konsequent genug hingehe“, so Daniel Caligiuri gegenüber dem „Kicker“. Als Grund nennt er allerdings nicht, dass er gelb-vorbelastet war, sondern seine Fitness. „Ich habe die Woche nicht viel trainiert und war froh, dass ich überhaupt auflaufen konnte. Aber es ist einfach ärgerlich, ich muss entschlossener hingehen.“

An seiner Verfassung kann der Aushilfs-Kapitän des FC Schalke 04 nun arbeiten. Am Mittwoch (ab 18.30 Uhr), wenn der S04 bei Eintracht Frankfurt gefordert ist, muss er zuschauen. Danach darf er voraussichtlich noch zweimal für Schalke ran – und will dann sicher nur noch positiv im Mittelpunkt stehen.