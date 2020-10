FC Schalke 04: Best Buddys? Cristiano Ronaldo gibt McKennie DIESEN Spitznamen

Turin. Etwas mehr als einen Monat ist es nun her, dass Weston McKennie den Schritt vom FC Schalke 04 zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin wagte.

Jetzt spricht der Schalker Leihspieler über sein neues Umfeld und seine neuen Kollegen, zu denen auch Cristiano Ronaldo zählt. Der Superstar hat McKennie sogar einen Spitznamen verpasst.

Ex-Schalker Weston McKennie hat einen Spitznamen von Cristiano Ronaldo bekommen. Foto: imago images (Montage: DER WESTEN)

FC Schalke 04: McKennie erzählt von erster Begegnung mit Ronaldo

Nach dem Wechsel zu Juve fand sich McKennie in einem Umfeld voller Topstars wieder. Eine Situation, mit der der US-Amerikaner erst einmal umzugehen lernen musste. Über seine erste Begegnung mit Cristiano Ronaldo gibt er bei „ESPN“ offen zu: „Ich ging den Flur hinunter und dachte: 'Oh, okay, bleib cool, bleib cool.'“ Es sei schließlich „eine große Ehre“ mit dem mehrfachen Weltfußballer in einem Team zu spielen.

Die Anspannung dürfte sich allerdings ziemlich schnell gelegt haben. Immerhin sei „CR7“ ein „wirklich aufrichtiger Kerl, der immer gewinnen will. Er hat eine großartige Mentalität“, wie McKennie in dem Interview schwärmt.

Weston McKennie blickt auf einen guten Start bei Juventus Turin zurück. Foto: imago images/Pacific Press Agency

Mit dem Superstar scheint sich der Mittelfeldmann sogar so gut zu verstehen, dass dieser ihm einen neuen Spitznamen verpasst hat. „Wir scherzen auch manchmal und er nennt mich 'Texas Boy'“, erzählt der in dem südlichen US-Bundesstaat geborene McKennie.

+++ FC Schalke 04: Problem-Fall Bentaleb – macht er jetzt ausgerechnet DAS? +++

McKennie bei Juventus gut gestartet

Der Ex-Schalker, der zunächst für ein Jahr nach Italien ausgeliehen ist, kann auf eine erfolgreiche Anfangsphase bei der „alten Dame“ zurückblicken. Schon im Debüt überzeugte McKennie mit seiner Präsenz auf dem Spielfeld und harmonierte im Offensivspiel mit Cristiano Ronaldo. Beim 2:2 gegen AS Rom am zweiten Spieltage stand er ebenfalls in der Startelf, wurde nach einer guten Stunde allerdings ausgewechselt.

---------------

Top-News rund um den FC Schalke 04:

Fanliebe kennt keine Grenzen? Schalke-Fan nennt seine Tochter ernsthaft SO

Wechsel von da Costa war quasi fix! ER legte sein Veto ein

Baum verrät nach Test-Sieg – DAS ist der Schlüssel zum Erfolg

---------------

Die Leihdauer von McKennie ist zwar auf ein Jahr begrenzt. Juventus Turin und der FC Schalke 04 haben allerdings eine Kaufoption vereinbart, die aller Voraussicht nach greifen wird. Wenn es so weitergeht wie bislang, könnte sich der Deal als echter Gewinn für alle Parteien herausstellen. (the)