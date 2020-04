FC Schalke 04: Strenge Corona-Maßnahmen – „Ab Donnerstag wird bei jeder Person...“

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 wird wieder trainiert – aber selbstverständlich nur unter sorgfältigen Auflagen, um keine Gesundheitsgefährdungen bei Spielern und Angestellten zu riskieren.

Damit sich niemand im Verein mit dem Coronavirus ansteckt, hat der FC Schalke 04 nun eine weitere strenge Vorsorgemaßnahme ergriffen.

FC Schalke 04: Fiebermessungen bei jeder einzelnen Person

„Ab Donnerstag wird bei jeder Person eine Fiebermessung durch unsere Physiotherapeuten vorgenommen“, sagt Sascha Riether, Koordinator der Lizenzspielerabteilung. Zudem müssen alle Beteiligten jeden Tag eine Rückmeldung abgeben, ob sie symptomfrei sind. Ordner dürften niemanden auf das Gelände lassen.

Training zu Corona-Zeiten beim FC Schalke 04: Daniel Caligiuri (l.) und Barca-Leihgabe Jean-Claire Todibo (r.). Foto: imago images / Team 2

Obwohl das Team in drei Gruppen trainiert, zieht sich jeder Profi allein in einer Kabine um. Auch für das Essen ist gesorgt. „Ernährungstechnisch werden jeden Tag den Spielern drei Menüs angeboten, die sie nach dem Training vor ihren Kabinen finden, damit sie nicht einkaufen müssen und Kontakte vermeiden“, wird Riether in den „Ruhr Nachrichten“ (Donnerstag) zitiert.

Für den Fall, dass die Saison mit Geisterspielen fortgesetzt wird, gibt es laut Riether die Idee, „Trainingsspiele elf gegen elf ohne Zuschauer zu absolvieren, damit die Spieler mit der ungewöhnlichen Atmosphäre vertraut werden.“ (at mit dpa)