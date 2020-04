FC Schalke 04: Überraschung beim Corona-Training – ER steht plötzlich wieder auf dem Rasen

Wenn beim Training vom FC Schalke 04 Zuschauer anwesend gewesen wären, hätten sie sich vermutlich wundert die Augen gerieben.

Daniel Caligiuri stieg beim FC Schalke 04 nur 57 Tage nach seinem Innenbandriss wieder ins Training ein.

FC Schalke: Caligiuri ist zurück auf dem Platz

Im Pokal-Viertelfinale zog sich Daniel Caligiuri die schwere Knieverletzung zu. Viele spekulierten sogar über ein Saisonaus, doch jetzt könnte der Anführer noch einmal ein wichtiger Faktor werden.

Der FC Schalke bestätigte am Freitag, dass der 32-Jährige bald wieder voll einsatzfähig ist. Für den geplanten Bundesliga-Restart im Mai soll Caligiuri ein ernsthafter Kandidat sein.

„Er kann alles mitmachen. In den nächsten Wochen könnte er voll einsteigen, wenn wir zu diesem Zeitpunkt wieder im Mannschaftstraining sein sollten“, sagte Trainer David Wagner.

Der Vertrag des Rechtsaußen läuft in diesem Sommer aus. Er bekommt also wahrscheinlich nochmal die Möglichkeit sich für eine Vertragsverlängerung zu präsentieren.

Schalke trifft Vorsichtsmaßnahmen

Der Revierclub trainiert aktuell an einzelnen Tagen in der Woche in Zweiergruppen mit dem notwendigen Abstand einfache Ballübungen auf dem Platz. Wegen der Coronavirus-Pandemie werden entsprechende Vorsichtsmaßnahmen umständlich eingehalten.

So zieht sich jeder Profi einzeln in einer eigenen Kabine um. An anderen Tagen führen die Schalker Cyber-Training per Videoschalte durch. Dabei führt immer einer Übungen vor, die die anderen dann daheim mitmachen. (fs mit dpa)