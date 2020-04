FC Schalke 04: Fans in großer Sorge – nimmt Corona ihnen ihr heiligstes Gut? „Können so nicht dauerhaft mithalten“

Gelsenkirchen. Wird die Corona-Krise den FC Schalke 04 nachhaltig verändern? Der ohnehin schon finanziell angeschlagene Klub steht durch die Zwangspause der Bundesliga vor weiteren wirtschaftlichen Herausforderungen.

Da trägt es auch nicht zur Beruhigung der Fan-Seele bei, dass sich reihenweise Verantwortliche und ehemalige Bosse zur bedrohlichen Lage für den FC Schalke 04 melden.

FC Schalke 04: Ausbleibende Ticketverkäufe treffen die Königsblauen hart

Bereits unmittelbar nach dem die Bundesliga auf Grund der Corona-Pandemie unterbrochen wurde, hatte der Schalker Marketing- und Kommunikationschef Alexander Jobst vor schwerwiegenden Folgen für den Verein gewarnt. Es gehe in dieser Situation um die Existenz des Klubs, sagte Jobst vor gut zwei Monaten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke 04 Clemens Tönnies macht sich Sorgen um die Königsblauen. Foto: imago images/RHR-Foto

Trotz des zweithöchsten Umsatzes der Clubhistorie von 275 Millionen Euro (2018: 350,4 Mio. Euro) wies Schalke einen - erwarteten - Jahresfehlbetrag von 26,1 Millionen Euro aus.

Dabei sind die Gesamtverbindlichkeiten, die von 220 Millionen (2018) auf 198 Millionen Euro gesenkt werden konnten, nicht das Problem. Diese Schulden werden langfristig zurückgezahlt. Es geht aktuell - wenn überhaupt - um die Liquidität, die Zahlungsfähigkeit.

Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hatte sich in dieser Krisenzeit ebenfalls „mit großen Sorgen um Schalke“ zu Wort gemeldet und in Bezug auf einen möglichen Abbruch der Saison vom „Super-GAU“ gesprochen.

Peter Peters: „Nicht verschuldet durch Missmanagement“

Besonders die ausbleibenden Einnahmen durch Ticketverkäufe treffen die Königsblauen schwer. Bei noch vier ausstehenden Heimspielen in dieser Saison und geschätzten Einnahmen von 2 Millionen Euro pro Heimspiel, fehlen am Ende 8 Millionen Euro in der Kasse, mit denen man natürlich fest geplant hatte.

„Was wir hier erleben, ist nicht etwas, das verschuldet ist durch Missmanagement, sondern durch eine Krankheit“, gab Finanzvorstand Peter Peters zu bedenken. Dennoch reagierte der Verein natürlich auf die aktuelle Situation.

Durch Maßnahmen wie dem Fanverzicht auf Rückzahlungen von Tickets, sowie dem Gehaltsverzicht von Spielern und Topangestellten, soll ein Insolvenz-Szenario laut „dpa“ keine Rolle mehr spielen.

Ausgliederung als letzter Ausweg?

Gleichwohl die Stimmen in und um den Verein immer lauter werden, die eine Ausgliederung der Profiabteilung fordern. „So wie wir aufgestellt sind, können wir dauerhaft nicht mithalten. Deshalb sollten wir über eine Ausgliederung nachdenken“, sagte Schalke-Legende Klaus Fischer.

„Wir haben schon zu meiner Zeit gesagt, dass wir über diese Rechtsform für Schalke nachdenken müssen. Damals machte es noch keinen Sinn, jetzt wäre eine Ausgliederung sicher eine Lösung“, sagte auch der langjährige Finanzchef Josef Schnusenberg.

Eine Ausgliederung hätte den Vorteil, dass die Bildung finanzieller Rücklagen vereinfacht werden würde und der FC Schalke 04 so seine Finanz-Dellen in Zukunft leichter beheben könnte. Ein Streit mit den Fans dürfte bei diesen Überlegungen jedoch vorprogrammiert sein. (mh/dpa)