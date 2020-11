FC Schalke 04: Nächste Hiobsbotschaft! Pechsträhne vor Gladbach-Spiel reißt nicht ab

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Gelsenkirchen. Kein Tag in dieser Woche vergeht ohne neue schlechte Nachrichten beim FC Schalke 04. Vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr) muss Trainer Manuel Baum reichlich improvisieren.

Denn nach drei Suspendierungen und mehreren Verletzungen ist der Kader des FC Schalke 04 ordentlich zerrupft. Jetzt müssen die Knappen auf den nächsten Spieler verzichten.

FC Schalke 04: Trainer Manuel Baum muss vor dem Gladbach-Spiel improvisieren. Foto: imago images / Poolfoto

FC Schalke 04: Neue Hiobsbotschaft! Nächster Profi fällt aus

Wie das Schlusslicht der Bundesliga-Tabelle am Donnerstag mitteilte, wurde ein weiterer Profit positiv auf das Coronavirus getestet. Wer sich mit Corona infiziert hat, teilte der FC Schalke 04 allerdings auch in diesem Fall nicht mit. Das hatte der Verein auch beim Corona-Fall vor dem Duell gegen Werder Bremen mit dem Verweis auf die Privatsphäre des Spielers so gehandhabt.

+++ Schalke gehen die Angreifer aus: Nach Ibisevic-Rauswurf und Paciencia-Verletzung fehlt auch ER im Training +++

Am vergangenen Freitag war der Test des Spielers noch negativ ausgefallen. Der besagte Kicker ist bereits seit Mittwoch in häuslicher Quarantäne, nachdem er typische Corona-Symptome bei sich erkannt hatte. Ein Einsatz beim Auswärtsspiel in Gladbach ist damit ausgeschlossen.

--------------------

Mehr Schalke-News:

Schalke 04 sucht dringend nötige Verstärkung – Berater bestätigt Kontakt zu diesem Youngster

Schalke 04: Jochen Schneider mit radikaler Ansage – „Wir haben es verdient, auf die Fresse zu kriegen“

Schalke-Fans wenden sich in Brief mit drastischen Worten ans Team – „Können nicht mehr still mit ansehen, wie ihr unseren Verein in den Exitus treibt!“

--------------------

Corona-Fall beim FC Schalke 04 – weitere Tests

Damit verschärfen sich die Personalprobleme beim FC Schalke 04 erneut. Am Dienstag hatte der Verein die vorübergehende Suspendierung von Nabil Bentaleb und Amine Harit bekanntgegeben und Vedad Ibisevic aussortiert.

Amine Harit wurde nach seiner Auswechslung gegen Wolfsburg suspendiert. Foto: imago images / Poolfoto

Ralf Fährmann, Goncalo Paciencia, Salif Sané und Ahmed Kutucu fallen am Samstag definitiv verletzungsbedingt aus. Und auch hinter Bastian Oczipka steht wegen muskulärer Probleme ein großes Fragezeichen.

Immerhin: Alle anderen Schalke-Profis wurden negativ auf das Coronavirus getestet. Als erste Reaktion auf das Chaos der letzten Tage haben die Schalker einige Youngster aus der Knappenschmiede zu den Profis hochgezogen. Schlägt jetzt im Abstiegskampf die Stunde der jungen Wilden? Wer jetzt mit den Profis mittrainiert und auf wem ein besonderer Fokus liegt, erfährst du hier >>> (ak)