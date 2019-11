FC Schalke 04: Coach Wagner über die Schwächen des BVB: „Das dauert relativ kurz“

David Wagner trifft mit dem FC Schalke 04 am Samstag auf Borussia Dortmund.

Gelsenkirchen. Auf David Wagner wartet an diesem Bundesliga-Spieltag eine ganz besondere Partie, wenn im Derby der FC Schalke und Borussia Dortmund aufeinandertreffen.

Der S04-Coach weiß ganz genau, was ihn im Spiel zwischen Schalke und Dortmund erwartet. „Über die Stärken des BVB zu sprechen, das dauert relativ lange“, sagt Wagner: „Über die Schwächen zu sprechen, das dauert relativ kurz. Denn diese Mannschaft hat relativ wenige Schwächen.“

FC Schalke 04: Wagner schwärmt vom BVB

Der 48-Jährige schwärmt vom BVB in den höchsten Tönen: „Offensiv ist das absolutes Top-Niveau, nicht nur in der Bundesliga. Defensiv ist das wahnsinnig viel Erfahrung, gemixt mit Qualität und Talent. Auf jeder Position ist das durch die Bank weg absolut top.“

Wagner hat eine eindeutige Erklärung dafür, warum es bei Borussia Dortmund sowie den anderen Spitzenclubs der Bundesliga bisher noch nicht so rund läuft. „Jede Mannschaft hat in dieser Saison schon mal einen Rückschlag kassiert. Und keine dieser Mannschaften konnte das einfach so aus den Klamotten schütteln“, meint Wagner.

Der Schalke-Coach: „Das hat immer noch nachgewirkt. Das war in der Vergangenheit anders. Da haben die Bayern dann mal ein Spiel verloren, und danach haben sie wieder sieben gewonnen.“

Sekt oder Selters: Was gibt's für David Wagner und seine Jungs nach dem Derby am Samstag?

Wagner: „Das ist noch ausbaufähig“

Nicht nur der BVB ließ zu Saisonbeginn überraschend viele Federn. Auch die Bayern haben ihren Rhythmus noch nicht gefunden. Von den ersten acht Liga-Spielen gewannen die Münchner nur vier und liegen punktgleich mit Borussia Dortmund auf dem 3. Tabellenplatz.

Während Wagner den BVB-Sturm lobte, schickte er gleichzeitig eine Bitte an seine eigenen Angreifer: „Ich möchte meine Stürmer nicht in Watte packen. Wir brauchen Stürmertore in dieser Saison. Sicher ist das noch ausbaufähig. Aber das wissen die Jungs auch und das sprechen wir auch ehrlich an.“