FC Schalke 04: Ex-Boss Tönnies mit klarer Ansage nach Rücktritt – „Ich werde...“

Klare Ansage von Clemens Tönnies nach dessen Rücktritt beim FC Schalke 04!

Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende kommentiert Spekulationen um die Gründe für seinen Rücktritt bei S04 und spricht über die künftige Verbindung zum Revierklub.

FC Schalke 04: Tönnies spricht über Zukunft

Gegenüber dem „Westfalen-Blatt“ machte Tönnies deutlich, dass mit dem Rücktritt keineswegs eine Abkehr vom FC Schalke 04 einhergeht. „Ich werde Schalke nicht den Rücken kehren, werde weiter zu Spielen gehen“, so der 64-Jährige. „Ich kann doch nicht einfach die schönsten 26 Jahre meines Lebens, die ich dort hatte, abhaken.“

Tönnies hatte seine Ämter im Schalker Aufsichtsrats nach 19 Jahren als dessen Vorsitzender und 26 Jahren als Aufsichtsrats-Mitglied niedergelegt. Das hatte er damit begründet, seinen Fokus voll und ganz auf seinen Schlachtbetrieb legen zu wollen. Die „Tönnies Holding“ war im vergangen Monat massiv in die Kritik geraten, weil sich über 1700 Menschen (Mitarbeiter und deren Angehörige) mit Covid-19 infiziert hatten.

----------------------------

Das ist Clemens Tönnies:

Miteigentümer des größten deutschen Schlachtbetriebs für Schweine

langjähriger Aufsichtsrats-Chef des FC Schalke 04

massiv in der Kritik nach einer rassistischen Aussage sowie einem Corona-Ausbruch im Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück

----------------------------

Spekuliert wurde aber, ob Tönnies auch zurückgetreten war, um den Weg für eine Landesbürgschaft für den FC Schalke 04 in Höhe von rund 30 Millionen Euro freizumachen. Berichte über einen Zusammenhang zwischen Rücktritt und Bürgschaft wies er nun aber deutlich zurück: „Das ist eine Geschichte, die ich noch nicht gehört habe. Unglaublich, wie viel Unsinn in letzter Zeit erzählt wurde.“

Stattdessen machte er noch einmal deutlich, dass er den Verein im Guten verlassen habe: „Schalke liegt mir natürlich unglaublich am Herzen. Und das bleibt auch so“, so Tönnies, der eine klare Erwartung an S04 hat. „Wir brauchen jetzt sportlichen Erfolg.“ (the)