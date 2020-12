FC Schalke 04: Ausgerechnet Tönnies hat einen Rat – „Verändert das!“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Clemens Tönnies hat sich nach seinem Rückzug vom FC Schalke 04 zur Lage bei Königsblau geäußert und hatte gleich einen Ratschlag für den Klub.

Ausgerechnet Clemens Tönnies werden sich die Fans des FC Schalke 04 denken. Denjenigen, den viele auch für die Krise bei S04 verantwortlich machen.

FC Schalke 04: Ausgerechnet Clemens Tönnies rät Schalke DAZU

Nachdem der Druck aus der Schalker Fan-Gemeinde zu groß wurde, trat Clemens Tönnies am 30. Juni 2020 von allen Ämtern beim FC Schalke 04 zurück. In der Fleischfabrik seines Unternehmen hatte es einen massiven Corona-Ausbruch gegeben, für den Tönnies mitverantwortlich gemacht wurde.

Die Fans des FC Schalke 04 hatten mit einer Menschenkette gegen Clemens Tönnies protestiert. Foto: imago images/Revierfoto

Schon zuvor hatte Clemens Tönnies seinen Kredit bei vielen Fans verspielt. 2019 schoss er sich mit einer rassistischen Äußerung ins Abseits. Damals ließ er sein Amt nur ruhen und kehrte dann wieder zum FC Schalke 04 zurück.

Jetzt hat der Ex-Schalke-Boss einen Rat für den krisengeschüttelten Verein parat. „Schalke hat ein strukturelles Problem. Schalke ist ein Verein, und man sieht wie dieser Verein immer wieder mit sich selbst beschäftigt ist“, so Tönnies in einem Interview mit RTL/ntv - und fügte an: „Das ist auch mein Appell an die Verantwortlichen: Verändert das!“

Clemens Tönnies trat im Juni 2020 von seinen Ämtern bei Schalke 04 zurück. Foto: imago images/Sven Simon

FC Schalke 04: Hilfe von Clemens Tönnies?

Gerade Tönnies hatte eigentlich immer an der Tradition des Klubs festhalten wollen. Nach seinem Abschied folgte wohl der Sinneswandel. „Ich werfe mir übrigens vor, dass ich diesen Traum des ewigen Vereins zu lange geträumt habe. Schalke muss sich zu einem Unternehmen wandeln und dann ist Schalke wieder da“, so der 64-Jährige.

Auf die Frage, ob er Schalke nochmal aushelfen würde, sagte er: „Ich käme sicherlich ins Überlegen. Also wir dürfen Schalke nicht untergehen lassen, da bin ich der allerletzte, der nicht hilft.“ Allerdings erklärte, dass bislang niemand auf ihn zugekommen sei. (fs)