FC Schalke 04 schlägt Tönnies-Kohle aus – jetzt spricht der Fleischmogul

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 steht sportlich und finanziell am Abgrund. Die millionenschwere Finanzspritze von Clemens Tönnies käme da auf den ersten Blick genau zum richtigen Zeitpunkt.

Doch der Aufsichtsrat des FC Schalke 04 stimmte nicht einstimmig für das Angebot des ehemaligen Schalke-Bosses. Dazu hat sich der Fleisch-Fabrikant nun in der WAZ geäußert.

FC Schalke 04 lehnt Tönnies-Millionen ab – so reagiert der Ex-S04-Boss

Es sollte kein Kredit werden, der die ohnehin hohen Verbindlichkeiten des FC Schalke 04 (rund 240 Millionen Euro) weiter in die Höhe getrieben hätte.

Der FC Schalke 04 verzichtet auf ein Millionen-Angebot von Clemens Tönnies. Foto: imago images / Sven Simon

Stattdessen soll Clemens Tönnies angeboten haben, das Sponsoring von Tönnies-Firma Böklunder auf Schalke auszuweiten, wie inzwischen Aufsichtsrats-Boss Dr. Jens Buchta durchklingen ließ. (Mehr dazu hier >>>).

Schalke-Aufsichtsrats-Chef Jens Buchta verkündete, das Clemens Tönnies sein Angebot zurückgezogen hat. Foto: imago images/Team 2

Rund 12 Millionen Euro hätte der Deal den klammen Schalkern wohl bringen können. Doch das Angebot ist seit Mittwochabend vom Tisch: „„Ich beuge mich der Entscheidung, obwohl ich sie natürlich bedauere“, sagte Clemens Tönnies der WAZ.

-------------------------

Top-Schalke-News:

-------------------------

FC Schalke 04: Clemens Tönnies stellte nur eine Bedingung

Als Grundvoraussetzung legte der Fleisch-Milliardär fest, dass der Aufsichtsrat das Angebot einstimmig annimmt. „Ich wollte sicherstellen, dass alle geschlossen hinter dem Konzept stehen, unter allen Umständen den Klassenerhalt zu sichern“, so Tönnies gegenüber der Zeitung. Letztlich scheiterte der Deal an zwei Gegenstimmen.

-----------------------

Die elf Köpfe im S04-Aufsichtsrat:

Dr. Jens Buchta (Vorsitzender)

Peter Lange (Stellvertreter)

Huub Stevens

Moritz Dörnemann

Dr. Stefan Gesenhues

Ulrich Köllmann

Dirk Metz

Ingolf Müller

Matthias Rüter

Heiner Tümmers

Matthias Warnig

-----------------------

Die Millionen-Offerte von Clemens Tönnies hat auch die Fan-Gemeinde des FC Schalke 04 tief gespalten. Die Argumente beider Lager kannst du hier nachlesen >>>

FC Schalke 04: Ex-Boss mit eindeutiger Botschaft

Einige Fans hatten befürchtet, dass Tönnies sich durch Geld wieder Verantwortung beim FC Schalke 04 zurückkaufen könnte. Doch das sei nach Tönnies-Angaben nie der Plan gewesen.

Stattdessen habe er den Verein davor bewahren wollen, weiter in den Abgrund zu stürzen. Denn er bleibe „im Herzen immer Schalker“, so Tönnies in der WAZ. (ak)