FC Schalke 04: Anti-Tönnies-Demo der Fans – mit DIESEN klaren Ansagen: „Du Schwein!“

Fans des FC Schalke 04 demonstrierten am Samstagnachmittag vor der Arena gegen Clemens Tönnies.

Die nächste peinliche Pleite des FC Schalke 04 interessierte viele königsblaue Fans am Samstagnachmittag nicht mal am Rande.

Während Schalke zum Saisonabschluss 0:4 beim SC Freiburg baden ging, versammelten sich rund 1500 Schalke-Anhänger rund um die Arena in Gelsenkirchen. Dort demonstrierten sie friedlich und unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften gegen Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies und den gesamten Vorstand des Vereins.

FC Schalke 04: Fans demonstrieren gegen Tönnies

Mittendrin: Schalke-Legende Yves Eigenrauch. Der Eurofighter teilte in einem Video des Twitter-Kanals von User Norman Schumann mit: „Ich hoffe, dass die Leute im Vorstand mal darüber nachdenken, ob der Fußball in seiner heutigen Ausprägung auf Schalke immer noch der Fußball ist, den man haben will. Bei aller Professionalität lag für mich immer das Spiel im Vordergrund.“

Eigenrauch weiter: „Freude, Spaß, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit – das war für mich immer wichtig. In den vergangenen 20 Jahren habe ich aber den Eindruck gewonnen, dass diese Inhalte alle den Bach runtergegangen sind.“

Für die Schalke-Fans gilt auch bei ihrem Herzensverein: Der Fisch stinkt vom Kopf. Foto: imago images / Poolfoto

Die Fans bildeten eine Menschenkette am Berger Feld und platzierten große Spruchbänder an prominenten Plätzen. Anbei einige der Slogans auf den Bannern:

„Ehrenrat ohne Ehre – System Tönnies stoppen!“

„Du Schwein! Schalke ist unser Verein!“

„Ihr zerstört, was Generationen vor euch aufgebaut haben! Eure Zeit ist um!“

„Schalkes Gremien neu erfinden – System Tönnies überwinden!“

„Leitbild achten – Vorstand entmachten!“

„Der größte Bulldozer hilft nicht mehr! Tönnies raus!“

„Der FC Schalke 04 e.V. ist und bleibt ein Verein im Sinne des deutschen Vereinsrechts!“

„Wir trauern um die Werte unseres FC Schalke 04!“

Klares Statement der Ultras: "Schalkes Gremien neu erfinden - System Tönnies überwinden!" Foto: imago images / Poolfoto

Freiburg-Fans mit klarem Statement

Nicht nur die Fans des FC Schalke 04 gab am Samstag ein klares Statement in Richtung von Clemens Tönnies ab. Auch die aktive Fanszene des SC Freiburg, bei dem Schalke am Samstag zu Gast war, positionierte sich deutlich.

Vor dem Dreisamstadion befestigten sie ein großes Banner mit der Aufschrift: „Tönnies – kein Respekt vor Mensch, Tier und Schalke 04! Finger weg vom e.V.!“

Die Schalke-Fans bildeten eine lange Menschenkette. Foto: imago images / Poolfoto

Ex-Ehrenrätin mit schweren Vorwürfen

Ein Interview der früheren Ehrenrätin Kornelia Toporzysek hatte in den vergangenen Tagen auch beim letzten Schalke-Fan das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Die Richterin hatte geschildert, wie das angebliche Verfahren gegen Tönnies rund um seine menschenverachtenden Aussagen im vergangenen Sommer zu einer Farce verkam (hier alle Hintergründe).