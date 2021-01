FC Schalke 04: Irre Wende! Jetzt kommt doch Tönnies-Kohle – mit diesem Trick

Gelsenkirchen. Das Tönnies-Angebot war vom Tisch – doch jetzt folgt die irre Wende!

Der FC Schalke 04 kriegt nun doch eine Millionen-Zahlung. Nicht von Ex-Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies selbst, aber von dessen Wurst-Unternehmen.

FC Schalke 04: Tönnies-Millionen über Böklunder-Vertragsverlängerung

Am Dienstag gab der FC Schalke 04 bekannt, den Sponsoring-Vertrag mit der Wurstmarke Böklunder bis 2024 verlängert zu haben.

Im Juni wäre der Vertrag ausgelaufen, nun wurde er ausgedehnt – einschließlich einer sofortigen Sonderzahlung.

Bei Böklunder handelt es sich um eine Marke der Zur-Mühlen-Gruppe. Alleininhaber: Clemens Tönnies.

Clemens Tönnies hat sein Angebot einer Finanzspritze für Schalke 04 zurückgezogen. Nun fließen dennoch Millionen. Foto: dpa

Bei den Fans sorgt die Verkündung für reichlich Verwirrung. Tönnies, über Jahrzehnte an der Spitze des Klubs, hatte eine Finanzspritze in Form einer Ausweitung des Böklunder-Engagement in Aussicht gestellt, dafür aber eine Einstimmige Zustimmung des Aufsichtsrats gefordert.

Weil das Gremium aber nur mit 9:2 zustimmte, war der Deal vom Tisch – eigentlich.

Denn nun hat der FC Schalke 04 mit einem Trick doch Tönnies-Millionen bekommen.

Der Unterschied liegt im Detail: Der Deal wurde nicht wie vom Fleisch-Milliardär vorgeschlagen ausgeweitet, sondern samt Sonderzahlung über drei Jahre verlängert. Dafür braucht es nur die einfache Mehrheit im Aufsichtsrat.

Jobst: „Der Vertrag wurde ganz normal verlängert“

„Es handelt sich hierbei um ein reines Sponsoring-Geschäft – der Vertrag wurde ganz normal verlängert, ohne anderweitige Forderungen oder Ansprüche“, stellt Marketingboss Alexander Jobst klar. „Das ist somit eine übliche Entscheidung in der Verantwortung des Vorstands und daher ein normales genehmigungspflichtiges Geschäft gegenüber dem Aufsichtsrat.“

Eine Vertragsverlängerung mit Sponsor Stölting gab der FC Schalke 04 gleichzeitig auch bekannt – ebenfalls mit Sonderzahlung.