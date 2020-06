FC Schalke 04 im Chaos! Jetzt droht auch noch DAS

Der FC Schalke 04 erlebt ein Horror-Jahr – und jetzt droht auch noch die Verschiebung des größten Projektes im königsblauen Jahr 2020.

Sportlich befindet Schalke sich seit Monaten im freien Fall. Nach 14 Spielen ohne Sieg rutschte S04 vom Kampf um die Champions League ins Niemandsland der Tabelle.

FC Schalke 04 im Chaos

Dann geriet Schalke wegen seiner enormen finanziellen Schwierigkeiten in die Schlagzeilen. Wie schlecht es dem Verein wirtschaftlich wirklich geht, hatten viele Fans zuvor in diesem Maße nicht erahnen können.

Anschließend folgten zwei gewaltige Eigentore. Erst forderte Schalke mit dem berüchtigten Härtefall-Antrag von seinen Fans einen Beleg, warum sie ihr Geld für die Geisterspiele zurückhaben wollen. Später entließ der Verein 24 Fahrer der Nachwuchsabteilung und ließ die Frage aufkommen: Sollten solche Stellen nicht durch den Gehaltsverzicht der Profis gerettet werden?

Und als hätten diese Umstände nicht schon genug Wirbel entfacht, gießt der Corona-Skandal in einer Fabrik von Schalke-Boss Clemens Tönnies weiteres Öl ins Feuer.

Ausgliederung 2020 vom Tisch?

Das alles soll dazu führen, dass Schalke sein wohl größtes Projekt in diesem Jahr zunächst verschieben will. Wie „Bild“ berichtet, sei eine Ausgliederung der Profi-Abteilung in diesem Jahr vorerst vom Tisch.

Tönnies hatte ursprünglich den Plan in den Raum gestellt, auf Schalke im Laufe der zweiten Jahreshälfte die Profi-Abteilung auszugliedern und somit den Verein für Investoren zu öffnen. Dazu bräuchte der Verein allerdings eine Dreiviertel-Mehrheit auf einer Mitgliederversammlung.

Eine solche Mehrheit zu bekommen, wäre schon unter „normalen“ Bedingungen ein schwieriges Unterfangen. Doch jetzt, so heißt es im Bericht, würden die Schalke-Bosse erst Recht davon ausgehen, dass ihr Vorhaben bei den Mitgliedern auf Ablehnung stoßen würde.

Wie es auf Schalke weitergeht, ist derzeit nicht absehbar. Fakt ist: Es gibt wohl keinen Bundesligaverein, der die Sommerpause so dringend benötigt wie Schalke 04. (dhe)