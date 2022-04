FC Schalke 04: Wechsel bei Abstieg – wäre er eine passende Ergänzung für S04?

Wo spielt der FC Schalke 04 in der kommenden Saison: in der zweiten oder doch wieder in der ersten Bundesliga? Diese Frage lässt sich bei noch fünf ausstehenden Spieltagen nicht beantworten. Trotz Tabellenführung ist noch alles möglich.

Dennoch laufen im Hintergrund bereits Verhandlungen mit möglichen neuen Spielern. Sportdirektor Rouven Schröder wird den Kader des FC Schalke 04 weiter umbauen. Auf der Suche nach Ergänzungen könnte ein Stürmer aus der zweiten Liga eine passende Verstärkung darstellen.

FC Schalke 04: Zukunft von Dresden-Spieler ungeklärt

Trotz seiner Tore befindet sich Dynamo Dresden im Abstiegskampf. Zwölf Treffer erzielte Christoph Daferner in 27 Spielen für die Ostdeutschen. Im Sommer könnte das Kapitel SGD für ihn jedoch zu Ende gehen.

Wie die „Bild“ berichtet, gibt es sowohl aus Ober- und Unterhaus Interesse an Daferner. Dieser will eine Entscheidung aber frühestens nach der Abstiegsrelegation treffen. So lange will er alles für den Klassenerhalt geben. Steigt Dresden allerdings direkt wieder ab, ist ein Verbleib wohl so gut wie ausgeschlossen.

Christoph Daferner im Duell mit Malick Thiaw. Foto: imago images/Brauer-Fotoagentur

FC Schalke 04: Daferner als Ergänzung für den Sturm?

Hier käme der FC Schalke 04 ins Spiel. Zwar hat man mit Sturm-Star Simon Terodde erst kürzlich verlängert. Dennoch schauen sich die Knappen nach einem Back Up für den Rekord-Torschützen der zweiten Liga um.

Leihgabe Marvin Pieringer konnte bisher nicht überzeugen und auch Marius Bülter musste sich zuletzt einiges anhören (Hier mehr erfahren). Da käme ein bezahlbarer Stürmer wie Daferner, der sich in Liga Zwei bewiesen hat, wie gerufen.

FC Schalke 04: Weitere Stürmer-Gerüchte

Ob die Verantwortlichen der Knappen das so sehen, bleibt abzuwarten. Konkrete Gerüchte gab es zuletzt dagegen um einen Stürmer aus der Bundesliga. Bartosz Bialek stand schon einmal auf der königsblauen Liste.

Weil er bei seinem aktuellen Klub derzeit nicht über die Ergänzungsrolle hinauskommt, könnte Schalke 04 im Sommer allerdings einen neuen Anlauf wagen (hier alle Infos).

