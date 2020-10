FC Schalke 04: Christian Heidel vor Hammer-Comeback – kehrt der Ex-S04-Manager zu seinen Wurzeln zurück?

Anderthalb Jahre ist es inzwischen her, dass Christian Heidel beim FC Schalke 04 die Reißleine zog. Nun könnte es den Manager nach langer Auszeit zurück zu seinen Wurzeln ziehen.

Nach knapp drei Jahren endete die Liaison mit dem FC Schalke 04, die so euphorisch begonnen hatte, mit so viel Frust.

FC Schalke 04: Ex-Manager Christian Heidel vor Comeback bei Mainz 05?

Heidel landete auf Schalke Transfer-Volltreffer wie Naldo, Daniel Caligiuri und Omar Mascarell, hatte jedoch oft auch ein unglückliches Händchen bei seinen Verpflichtungen.

Beim FC Schalke 04 nahm Christian Heidel im März 2019 seinen Hut.

Noch heute ächzt der finanziell schwer angeschlagene Klub unter teuren Flop-Verpflichtungen wie Nabil Bentaleb (19 Millionen Euro Ablöse) oder Sebastian Rudy (16 Millionen). Weitere Stars wie Breel Embolo, Yevgen Konoplyanka oder Coke wurden bereits mit mächtig Minus weiterverkauft.

Heidel-Rufe in Mainz werden lauter

Nun, 19 Monate nach seinem abrupten Aus auf Schalke, bahnt sich ein Heidel-Comeback in der Bundesliga an. Bei seinem Heimatverein Mainz 05 werden angesichts der sportlichen Talfahrt die Rufe nach dem einstigen Erfolgs-Manager immer lauter.

Kehrt Heidel zum FSV zurück? Sportvorstand Rouven Schröder zeigt sich offen für solche Gedanken. „Wenn sich Menschen, die Mainz 05 nahestehen, öffentlich zu Wort melden, dann wird denen intern Gehör verschafft. Es ist doch klar, dass wir uns verbessern wollen“, stellt Schröder gegenüber „Bild“ klar.

„Christian erfährt eine riesengroße Wertschätzung in unserem Klub. Alle sprechen sehr positiv von ihm. Er war immerhin ein wichtiger Faktor in der Vereinsgeschichte. Das heißt jetzt nicht, dass er am Europakreisel steht und nur darauf wartet, zu einem Kaffee zu uns zu kommen“, so der 45-Jährige in „Bild“ weiter.

Neue Euphorie durch Erfolgsmanager Christian Heidel?

Der 1. FSV Mainz 05 schlittert derzeit immer tiefer in eine Krise, konnte sich im Sommer-Transferfenster kaum verstärken und verlor alle vier Bundesliga-Partien der neuen Saison.

Der Trainerwechsel zu Jan-Moritz Lichte zeigte bislang nur bedingt Erfolg, mit der Mainzer Erfolgsfigur Christian Heidel könnte in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt neue Euphorie entstehen. (dso)