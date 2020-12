FC Schalke 04: Neu-Trainer Christian Gross verrät S04-Geheimnis aus seiner Vergangenheit

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Der FC Schalke 04 hat einen letzten Versuch gewagt: Christian Gross soll den Karren aus dem Dreck ziehen und Königsblau vor der großen Schmach bewahren.

Wie Christian Gross das machen will, hat er auf der Pressekonferenz ausführlich erklärt. Allerdings hat der neue Trainer des FC Schalke 04 auch Dinge verraten, die du vermutlich noch nicht über ihn wusstest.

FC Schalke 04: So tickt Christian Gross

2010 trainierte Christian Gross zuletzt in der Bundesliga. Der 66-Jährige rettete damals den VfB Stuttgart vor dem Abstieg, wurde aber nach wenigen Spielen in der Folgesaison gefeuert. Danach verschwand er aus dem Blickfeld, trainierte in Saudi-Arabien und Ägypten.

Christian Gross soll den FC Schalke 04 vor dem Abstieg retten Foto: Karsten Rabas via TEAM2sportphoto,

Zwischen 2010 und 2015 wäre Christian Gross aber beinahe schon beim FC Schalke 04 gelandet. Wie er nun auf der Pressekonferenz verriet, war er mit Horst Heldt bei Clemens Tönnies, doch es sei dann nicht zum Vertrag gekommen. Auch Rudi Assauer sei mal bei Gross in Zürich gewesen.

Gross wurde 1954 in der Schweiz in Zürich geboren. Er ist Sohn eines Polizisten und einer Turmspringerin. Er soll in seiner Heimat den Spitznamen „Polizist“ haben, weil er so Disziplin-fanatisch ist. Allerdings meint Gross, dass auch der Einfluss seiner Mutter groß gewesen sei. Ihr Mut habe ihn geprägt.

Christian Gross: Diese Bedeutung hat der Haifischzahn

Sein Lebensmotto und sein Glücksbringer sind ein Haifischzahn. Das hat deutlich gemacht, wie der neue Schalke-Trainer tickt. „Es geht einfach um diese positive Aggressivität. Ich arbeite da gerne viel mit Metaphern und Symbolen. Ich hatte mal die Möglichkeit, einen Haizahn zu kaufen, und ich brauche ihn“, so Gross.

Eins steht nach der Pressekonferenz fest: Christian Gross ist ein echter Typ mit Ecken und Kanten, der etwas darstellt. Ob er den FC Schalke 04, aber aus der Krise führen kann, bleibt fraglich. (fs)